ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

تمكنت الجهات التنفيذية من الوحدات المحلية وإدارات التموين بمراكز ومدن محافظة بني سويف، اليوم، من ضبط كميات من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية وسلع غذائية مدعمة، والتي لايجوز بيعها إلا من خلال منافذ وزارة التموين المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بإهناسيا

في مركز إهناسيا، نظمت الوحدة المحلية بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة تحت إشراف ناصر سيف النصر رئيس المدينة، والتي أسفرت عن ضبط 70 كجم سكر ناقص وزن، و سلع تموينية مدعمة بالمحال التجارية العامة قبل بيعها في السوق السواداء، وقد شملت 304 زجاجة زيت طعام، و210 عبوات شاي، و472 كيس مكرونة وشعرية، بجانب جوالي دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد، هذا وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخزن به سلع تموينية في بني سويف

كما تمكنت حملة تموينية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا من ضبط أحد أصحاب محلات السلع الغذائية بعزبة الصعايدة، التابعة لمجلس قروي مازورة بتخزين سلع غذائية مخصصة لوزارة التموين، وتم التحفظ على المضبوطات من كميات السكر والمكرونة وزيت الطعام المدعمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.