ضبط سلع تموينية مدعمة في مخزن غير مرخص بأسيوط

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية بمركز الفتح، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص وبداخله سلع تموينية مدعمة وكميات من المواد الغذائية وذلك بقرية العصارة.

حملة تموينية بمركز الفتح

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إن الحملة تمت بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وائل نجاتي من مباحث تموين ومامورى الضبط القضائي الذي ضم أمجد الفونس واحمد مصطفي عابد ومحمد خلف أبو سليم ومحمد احمد حسانين وبالاشتراك مع إدارة تموين الفتح التي ضمن جابر سليمان ومحمد الطوابي وعلي محمد علي حيث تم مفاجأة المخزن الغير مرخص.

زيت وسكر ومنتجات غذائية مدعمة

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط 840 كيلو جرام دقيق الكوثر و540 علبة جبنه و610 كيلوات دقيق هيبه و 1160 كيلو جرام سكر بلدنا تمويني و1340 كيلو جرام سكر المستر و320 عبوة مكرونة و103 كرتونات مسلي مرجانه و 106 كرتونات سمن كهرمان و40 كرتونة مسلي الأصيل و 1284 زجاجة زيت تمويني وتم ضبط 3 ماكينات لحام وميزان وتم التحفظ على الكميات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.