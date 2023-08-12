ضبط سلع مجهولة المصدر في حملة تموينية على محال الأغذية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة والمرور على محال بيع المواد الغذائية، والجزارة، والمخابز والمطاعم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

نتائج حملة تموينية في منية النصر

وأكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالاشتراك مع مأموري ضبط من جهاز حماية المستهلك بالمنصورة، حيث تم المرور على 4 منشآت.

نتائج الحملة

وأسفرت أعمال اللجنة اليوم عن التحفظ على 10 كيلوجرامات لحوم بلدية ذبح خارج السلخانة لدى صاحبها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وضبط 5 علب سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتحرير عدد 4 محاضر بيئة، و5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ونقص فى الاشتراطات الصحية، وتحرير 4 محاضر تموين عدم الاعلان عن الأسعار وبيع أزيد عن السعر الرسمى وبيع مواد مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير محضر واحد طب بيطرى ذبح خارج السلخانة.