خبير اقتصادي: تعميق التعاون بين مصر واليابان يزيد حجم التبادل التجاري

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ1.3 مليار دولار، إضافة إلى وجود نحو 50 شركة يابانية تعمل في مصر، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات

أوضح «غراب»، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية وتيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، موضحا أن مصر لديها إمكانات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب، وأن مصر هي بوابة أفريقيا، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وحقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفت «غراب»، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر، نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.

يذكر أن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، في القاهرة حاليا، في زيارة التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وسامح شكري وزير الخارجية أمس، كما حضر الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في مقر الجامعة العربية.