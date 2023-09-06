توجيهات عاجلة بوضع خطة تأمين إسعافية استثنائية للمؤتمر العالمي للسكان

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير كل سبل الدعم والعناية لضيوف ووفود المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

خطة التأمين الإسعافية لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة التأمين الإسعافية لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 8 من سبتمبر الجاري.

وأوضح أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 100 من أفراد الفرق الإسعافية المتميزة فنيا وعلميا مصحوبين بعدد يقارب 40 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة لتأمين كل الضيوف والوفود المشاركة في المؤتمر.

توجيهات وزير الصحة

وتابع «رشيد» أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار تضمنت أن تتسع الخطة التأمينية لتشهد تأمين كل ضيوف ووفود المؤتمر فور وصولهم لأرض مصر، حيث تم تأمين مطار القاهرة الدولي بعدد 6 سيارات إسعاف بأرض المهبط، كما تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف أخرى لتأمين مقرات إقامة الوفود، كما تم تكثيف التغطية الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 20 سيارة إسعاف مؤهلة للتعامل مع كافة الطوارئ الطبية والإسعافية.

وأضاف أن قاعات وأروقه المؤتمر شهدت تدشين هيئة الإسعاف لعيادة طبية متكاملة قائم عليها فريق طبي وإسعافي متكامل، كما تم تزويد قاعة المؤتمر الرئيسية بسيارة جولف كار إسعافية (Golf Car)، قادرة على إجلاء أي حالة مرضية من بين أروقة المؤتمر لمنطقة الإخلاء الطبي حيث تتمركز سيارات الإسعاف.

وأكد أنه جرى الدفع بعدد 3 فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) تجوب قاعات المؤتمر لتوفير التأمين الإسعافي بشكل لحظي للوفود المشاركة أثناء إنعقاد جلسات المؤتمر، حيث تمتلك تلك الفرق كافة التجهيزات الإسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تتضمن جهاز (Aed).

وأوضح رشيد أن الخطة تضمنت إمكانية الدفع بعدد 35 سيارة إسعاف إضافية لمحيط العاصمة الإدارية في حالة الاحتياج، كما أكد أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار تطرقت إلي ضرورة أن تستند الخطة التأمينية على تكثيف التغطية الإسعافية للمؤتمر بالتوازي مع ضمان استمرار الخدمة الإسعافية بوتيرة طبيعية للمواطنين بمحيط محافظة القاهرة.

وفي السياق ذاته أكد أنه فور صدور التوجيهات بتشكيل اللجان التنظيمية والتنسيقية للمؤتمر، تم تفعيل غرفة الطوارئ والازمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتشرف على متابعة ورصد وتيرة العمل بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.