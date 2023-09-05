وزير الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف على 1.8 مليون فرد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّه من خلال التحول الرقمي للوزارة في كل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة 100 مليون صحة، جرى العمل على إطلاق منظومة تحول رقمي تربط كل المنظومات لحظيا، للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف خلال الجولة التفقدية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل المعرض الطبي للمؤتمر المقام على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: «لدينا 13 مبادرة حتى الآن، وتعتبر مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أحدث المبادرات حيث تقدم الرعاية للك المصريين والأجانب المقبلين على الزواج الموجودين على أرض مصر من خلال الكشف على بعض الأمراض المعدية وغير السارية والاستبيان النفسي والتحليل الوراثي وتحليلات أخرى».

وتابع: «يجرى إصدار شهادة من مركز الوثائق المؤمنة، ويكون هذا الأمر أساسيا قبل عقد القران من خلال المأذون المعني، وبداية من إطلاق هذه المبادرة استطعنا الكشف على نحو 60 ألف حالة ما بين زوج وزوجة، ونستهدف 1.8 مليون شخص».

وأوضح أن الأمراض الوراثية على رأس الأولويات مثل أنيميا البحر المتوسط ومرض خلايا الدم المنجلية، وأي حالة يجرى فيها اكتشاف أي احتياج لرعاية صحية توجه للعلاج، وتنخرط في المبادرات الأخرى.

ولفت إلى أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مستحدثة في آخر 3 أشهر، حيث تستهدف الكشف على سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم، ومنذ يوليو الماضي حتى اليوم تم إجراء أكثر من مليون استبيان.

وواصل: «من خلال الاستبيان، اتخذنا إجراءات أكثر لتحاليل أكثر دقة في الأورام المختلفة، وعندما نكتشف أن هناك بعض الحالات التي يتم الكشف عنها نحولها لإجراء تحاليل أكثر دقة».

وأكد، أن قائمة المبادرات كبيرة، وكلها جرى ميكنتها مثل قائمة الانتظار، ومربوطة بقاعدة بيانات مميكنة مرتبطة بمركز ودعم اتخاذ القرار حتى نستفيد من كل الإجراءات التي تمت ويكون لدينا خريطة صحية مدققة.

وواصل: «في الوزارة لدينا خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIs لمعرفة إمكانياتنا الموجودة سواء باستخدام الخرائط وإمكانيات الوزارة وعدد الأسرة وعدد الأجهزة والمعدات، ولم يكن لدينا حصرا دقيقا للأجهزة الموجودة على مستوى المستشفيات، وحصرنا كل القوى البشرية والمنشآت والبيانات الخاصة بالمنشآت الطبية على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وبناء على تحليل البيانات طبقا للمحافظات والمراحل العمرية المختلفة وأسباب الامراض يمكننا وضع خريطة صحية نبني عليها قرارات مثل بناء المستشفيات».

وواصل: «الشراكات الدولية مهمة جدا بالنسبة إلينا، سواء الوكالة الأمريكية للتنمية، شركاء في برنامج أسرة وبرامج كثيرة معنية بتنظيم الأسرة والسكان».

إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح مجمع السويس الطبي على مساحة 35 متر مربعا، ومساحة بنائية 65 متر مسطحا، وجرى تجهيزها بنسبة 100%، سواء مبنى السكن للأطباء والتمريض، وفصل العيادات الخارجية خارج المستشفى منعا من الزحام، وقطاع العمليات والعيادات كلها موجودة في مساحة قدرها 427 سرير، وركزنا على أن أسرة العناية المركزة وعناية الأطفال تكون ثلث هذه الأعداد، وسيفيد مجمع السويس محافظات القناة بالكامل كما انه قريب من القاهرة وجاهز للافتتاح.