وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور كنيسة العذراء ومتحف الآثار بكفر الشيخ

تفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنيسة العذراء مريم بمدينة سخا، لمتابعة أعمال التطوير على أرض الواقع، وذلك رفقة آباء الكنيسة، والقمص بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط.

كما تفقد الوفد أروقة الكنيسة، ثم جولة داخل متحف كفر الشيخ، والذي يضم بين طياته جواهر طيبة من عصور سابقة قديمة، ومن ضمنها الشواهد الأثرية التي تخص مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ.

وفد تنسيقية الأحزاب في كفر الشيخ

وضم وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام الطباخ، والنائبة مرثا محروس، من أعضاء مجلس النواب، وهاجر سعد، وأحمد عبدالعزيز، ومازن شقوير، ومحمد عمران، ومينا سنبل، وعلي حسين، من أعضاء مبادرة مسار العائلة المقدسة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين أشادوا بمحتف آثار كفر الشيخ ، ومسار العائلة المقدسة لما بهما من تطوير كبير علي مستوي عالي من الهندسة المعمارية .

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، استقبلا وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء زيارتهم لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة، ذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة والتي تقوم بها التنسيقية، دار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

أفكار قابلة للتنفيذ

وأبدى محافظ كفر الشيخ، إعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً على تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح.