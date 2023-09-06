حمزة نمرة يطرح أغنيته الجديدة: «ورجعنا لوجع القلب»

أعلن الفنان حمزة نمرة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» طرح أغنيته الجديدة «ورجعنا تاني لوجع القلب».

وكتب حمزة نمرة قائلا: «ورجعنا لوجع القلب دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية».

حمزة نمرة يكشف عن آخر أغاني ألبومه الجديد

وكان الفنان حمزة نمرة أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد طرح آخر أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد رايق قائلا: «آخر أغنيتين في البوم رايق ورجعنا لوجع القلب و يا سفينة يوم الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب».