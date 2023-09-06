موعد انكسار الموجة الحارة.. هل نشهد ارتفاعات أخرى حتى نهاية الصيف؟

شهدت كل الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، ارتفاعا في درجات الحرارة، أدى إلى مرورنا بموجة حارة شديدة، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة، وهل سنشهد موجات حارة أخرى حتى انتهاء فصل الصيف أم لا؟ لتكشف هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا، إذ يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في فترات النهار، ويكون مائلا للحرارة في فترات الليل.

موعد انكسار الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تستمر الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل، إذ تصل ارتفاعات درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 لـ5 درجات، وتكون ذروة الموجة الحارة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 39 درجة مئوية وفي جنوب الصعيد تصل إلى 46 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تنخفض بشكل كبير عن الفترات الماضية نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية، ليسود طقس شديد الحرارة في فترات النهار ويميل للحرارة في فترات الليل.

هل سنشهد موجات حارة أخرى حتى انتهاء فصل الصيف؟

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، ويكون هناك تحسن نسبي في حالة الطقس بشكل تدريجي، ولكنه من المتوقع أن يحدث تغيرات في حالة الطقس، لافتة إلى أنه من الوارد تكرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية فصل الصيف، لكننا لن نشهد موجات حارة طويلة المدة الزمنية، كما أن تلك الارتفاعات ستكون بمعدلات بسيطة عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من كل عام.