«الأرصاد الجوية»: عام 2023 الأكثر حرارة على الإطلاق

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّ اللجنة المنظمة العاملة بالأرصاد الجوية، نشرت تقارير حول عام 2023، مشيرة إلى أنه من أكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشارت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن تقرير اللجنة قائلة «أن عام 2023 قد يكون أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة التي سجلتها البلاد والمدن المختلفة في شهر 7».

عام 2023 أكثر حرارة من الأعوام السابقة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد لم تشهد درجات حرارة عالية على سطح الكرة الأرضية مثلما حدث في هذا الصيف.

وفي ذات السياق، أفاد مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أنّ معدل الحرارة العالمية سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها، مما يرجح أن يكون عام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.

وتأتي الارتفاعات في درجات الحرراة نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، وفق ما قالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد «كوبرنيكوس» للتغير المناخي لوكالة «فرانس برس»، تزامنا مع تصريحات أممية حول بدء الانهيار المناخي حول العالم.