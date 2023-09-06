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«الأرصاد»: نتأثر بموجة حارة قادمة من الجزيرة العربية اليوم.. والحرارة تصل لـ40 درجة

كتب:

مريم جاد
06:32 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ابتداء من اليوم، ارتفاعا بدرجات الحرارة تصل حتى 40 مئوية، نتيجة مرور بعض الكتل الصحراوية القادمة من شبة الجزيرة العربية وبعض المناطق تتأثر بالصحراء الغربية أيضًا، ما يسبب ارتفاع بدرجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة حتى 40 درجة مئوية

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن ذروة الارتفاعات ستكون يومي الخميس والجمعة، حيث ستشهد ارتفاع درجة الحرارة حتى 40 درجة مئوية بالنهار، ولا يوجد ارتفاع بالرطوبة بالمناطق، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة بقدار 3 درجات ابتداء من السبت حتى الاثنين.

تابعت أنه ابتداء من منتصف الأسبوع، سنشهد انخفاضا متتاليا واعتدالا بدرجات الحرارة، ووجود بعض الأتربة غدًا، مع ارتفاع جديد، لافته إلى الاهتمام بشرب السوائل والابتعاد عن المناطق الشمسية، خاصة يوم الجمعة وهو وقت الذروة.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

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بقلم مريم جاد