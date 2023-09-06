الأرصاد: مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. العظمى تصل 31

رغم الموجة الحارة التي تضرب البلاد، سجلت عددًا من المدن في الجمهورية، أقل درجة حرارة اليوم الأربعاء، ووصلت العظمى بها إلى 31 درجة مئوية، وسجلت كاترين أقل درجة حرارة عظمى بـ31 درجة مئوية، وسجلت مطروح والسلوم 33 درجة، والعلمين وبورسعيد 34 درجة، والإسكندرية ودمياط 35 درجة مئوية.

فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 17 درجة مئوية، ومدينة نخل بشمال سيناء 18 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، وحار على السواحل الشمالية، على أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خلال ساعات الليل ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة.