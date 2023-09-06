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«الحياة اليوم» يرصد تفاصيل اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة

كتب:

حسن سمير
08:15 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
المؤتمر العالمي للسكان والصحة

المؤتمر العالمي للسكان والصحة

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة اليوم» تفاصيل اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنميةن الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي.

تعظيم دور المجتمع والوطن في الحفاظ على التنمية

على هامش الفعاليات، أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تعظيم دور المجتمع والوطن في الحفاظ على التنمية وضبط زيادة السكانية غير المنظمة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة وأيضا تمكين المرأة، ومنع التسرب إلي التعليم.

كما أوضح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة استشاري طب الأسرة والمجتمع وأستاذ الصحة العامة في السعودية، أن أهداف هذا المؤتمر والمحوار الأساسية لانطلاقة هذا المؤتمر تعتبر ريادية، وبعض المواضيع تطرح لأول مرة.

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