شيماء البرديني: الرئيس السيسي مهتم بتوحيد الجهود لمواجهة أزمة الزيادة السكانية «فيديو»

شيماء البرديني: وجود الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان إشارة لاهتمام الدولة بملف النمو السكاني (فيديو)

قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن إن الدولة المصرية مهتمة بقضية الزيادة السكانية، ووجود الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بمثابة إشارة لهذا الاهتمام، مشيرًة إلى أن الرئيس تحدث في العديد من المؤتمرات ومن بينها مؤتمر الشباب، عن أهمية وخطورة القضية السكانية.

الدولة المصرية خاضت تحديات كثيرة وتجاوزتها

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة المصرية خاضت مجموعة من التحديات التي فرضت عليها، ولكنها استطاعت تجاوز كل تلك التحديات، ومنها أزمة كورونا والحرب على الإرهاب، وخلال تلك التحديات توحدت إرادة المصريين جميعًا خلف القيادة السياسية.

الرئيس السيسي يولي ملف النمو السكاني رعاية كبيرة

أشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إلى أن النمو السكاني أو الزيادة السكانية هي التحدي الأصعب أمامنا جميعًا.. الآن، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى هذا التحدي رعاية كبيرة، موضحة أن الحكومة تضع ذلك التحدي على رأس أولوياتها.

التغيير ينبع من الداخل والقضية السكانية تحتاج إلى الوعى

تابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أننا قادرين علي تجاوز تحدي الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الصعوبة تمكن في ارتباط هذا التحدي بالوعي، لأن التغيير يجب أن ينبع من الداخل، مؤكدة أن المصريين جميعًا تكاتفوا في تحدى الإرهاب لأن الجميع يريد الاستقرار، والجميع ساند الحرب على الإرهاب، مشددة على أن القضية السكانية تحتاج إلى الوعى الذي يبدأ من الأسرة.

الدولة توجهت نحو القري والنجوع لتوفير الاحتياجات الأساسية

أوضحت «البرديني» أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كانت في مرحلة تهيأت البنية التحتية، وتغيير نمط حياة المصريين، مضيفة أن الدولة توجهت نحو القري والنجوع لتوفير الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والطرق والصرف.. وغيرها.