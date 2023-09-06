محمد محسن يعرب عن سعادته بنجاح حفله بمهرجان القلعة: احترم أذواق الجمهور

أعرب المطرب محمد محسن عن سعادته بمشاركته في مهرجان القلعة، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في مهرجان القلعة في العامين الماضيين، لاسيما في تغطية قناة الحياة لكل الفعاليات والحفلات التي تدخل كل البيوت المصرية.

التغطية المتميزة جعلت هناك انتشار لمهرجان القلعة

أضاف محمد محسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن التغطية المتميزة لقناة الحياة جعلت هناك انتشار لمهرجان القلعة بالمجتمع المصري، متابعا: «أنا من صغري كنت بنتظر مهرجان القلعة سنويا، وكان ليا الشرف أن أقف على المحكي في القلعة وأنا أحتفل بتواجدي للسنة العاشرة بمهرجان القلعة».

الأفكار التي أقدمها وأن أحترم جمهوري

وأوضح «محسن» :«حاولت أن أستمر على الأفكار التي أقدمها وأن أحترم جمهوري، وأفكر 1000 مرة عند طرح أي أغنية، وقبل حفلات القلعة بأسبوعين أتواجد على السوشيال ميديا لمعرفة أذواق الناس لكي أقدم الأغاني التي يحبونها، وكل سنة يطلب مني الناس أغاني جديدة، وأسعد لحظات الفنان التي يعيشها في التواصل الحي التي بين الفنان وجمهوره».