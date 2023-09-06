تنقله «الحياة» حصريا.. عمر خيرت في حفل ختام مهرجان القلعة غدا

طوال أسبوعين نقلت قناة الحياة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، ويسدل الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة، غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء.

من المقرر أن يحضر حفل عمر خيرت، آلاف من محبيه، للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها «قضية عم أحمد»، «فيها حاجة حلوة»، «إعدام ميت»، وغيرها من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة «الحياة» تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي، وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.