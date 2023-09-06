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أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة مع لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس

كتب:

ياسمين محمود
08:53 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة له بصحبة لاعب كرة السلة ليبرون جيمس.

ونشر أحمد سعد صورته مع ليبرون جيمس وعلق قائلا: «صورة مع أعظم لاعب باسكت بول في تاريخ اللعبة الأمريكي ليبرون جيمس».

حفل أحمد سعد في الكويت

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت وذلك حسبما أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «جمهور الكويت الغالي مستنيكم بكل حب وحماس يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الارينا».

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