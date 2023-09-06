رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 أول ظهور لعلياء بسيوني بعد انفصالها عن أحمد سعد.. ومتابعون: ربنا يعوضك

كتب:

آية أشرف
04:59 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
علياء بسيوني

علياء بسيوني

شاركت علياء بسيوني، متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها، وثقتها مع لحظات غروب الشمس، في أول ظهور لها عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد. 

وكانت علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، أعلنت انفصالها عنه منذ أيام عبر خاصية «أستوري»، تحدثت خلاله عن أسباب الطلاق، والتي جاءت بناء على رغبته، كما كشفت تفاصيل خاصة بالقرار.

ولمشاهدة أول ظهور لعلياء بسيوني بعد انفصالها عن أحمد سعد.. اضغط هنا.

    

اقرأ المزيد:

زوجة أحمد سعد تعلن انفصالهما رسميا

زوجة أحمد سعد تفاجئه بدراجة بخارية احتفالا بعيد ميلاده مع صاحبة السعادة

حقيقة صلح أحمد سعد مع زوجته علياء بسيوني بعد ظهورها في فيديو لإحدى حفلاته

بعد أيام من إعلان الانفصال.. هل تم الصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني؟

أحمد سعد يستعد لحفل غنائي في الكويت الشهر الجاري

أحمد سعد الأعلى استماعا في مصر لشهر أغسطس على تطبيق «أنغامي»
بقلم آية أشرف