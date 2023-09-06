 أول ظهور لعلياء بسيوني بعد انفصالها عن أحمد سعد.. ومتابعون: ربنا يعوضك

شاركت علياء بسيوني، متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها، وثقتها مع لحظات غروب الشمس، في أول ظهور لها عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد.

وكانت علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، أعلنت انفصالها عنه منذ أيام عبر خاصية «أستوري»، تحدثت خلاله عن أسباب الطلاق، والتي جاءت بناء على رغبته، كما كشفت تفاصيل خاصة بالقرار.

ولمشاهدة أول ظهور لعلياء بسيوني بعد انفصالها عن أحمد سعد.. اضغط هنا.