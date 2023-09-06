«شردي» يشيد بقبول «الوطنية للانتخابات» كل طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي محمد شردي، على قبول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع طلبات المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «الناس قالت محدش هيعمل حاجة لكن حدث العكس».

«الوطنية للانتخابات» ناقشت الطلبات المقدمة

وقال «شردي»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»، إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد اجتماعًا برئاسة المستشار وليد حمزة؛ لاستكمال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمجلس ناقش الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات.

قبول جميع الطلبات

أكد أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية.