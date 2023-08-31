محمد شردي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير القاهرة التاريخية

أوضح الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنه جرى إهمالها من قبل لسنوات طويلة بكل ما تحويه من آثار ومبان أثرية بالإضافة إلى تجاهل أماكن التجارة في السيدة والحسين والأماكن الدينية القديمة.

إعادة الوجه الحضاري

وأضاف «شردي» خلال برنامجه «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنه خلال السنوات الماضية بدأ الاهتمام بكل تلك المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها قائلًا: «اللي بينزل وسط القاهرة دلوقتي بيشوف مناطق أصبحت رائعة وجرى إعادة الجمال لها».

مزار سياحي

وتابع: «النهاردة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير السياحة ومحافظ القاهرة تفقدوا مجموعة من الأماكن الأثرية اللي تم ترميمها وإعادتها جزئيًا لحالة جيدة وتحولت إلى مزار سياحي، وراح على مآخذ سور مجرى العيون وهو مشروع كبير جدًا وممتد وأصبح هناك مسارح، والمآخذ مبني على حصن بابليون».

واستكمل: «كما تحركوا إلى مناطق أخرى من ضمنها منطقة مجمع الأديان وانتقل إلى الكنيسة المعلقة واللي تعتبر من أهم المناطق ومبنية بطريقة معينة، وأنا حابب أشكرهم على هذا المجهود وأشكر القائمين على الترميم، ودلوقتي أصبح عندنا شباب وناس متخصصة في الترميم من مصر».