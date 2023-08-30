محمد شردي: اهتمام دولي كبير بالدور المصري في مختلف القضايا

علق الإعلامي محمد شردي، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي.

زيارة من الكونجرس الأمريكي

وقال «شردي» خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» إن هناك انطباعات مختلفة من الكونجرس الأمريكي حول استمرار تطور مصر.

شردي: هناك اهتمام بالدور المصري في العديد من قضايا العالم

وأضاف أن الزيارة ليست روتينية، فهم دائمًا يتابعون ما يحدث وهناك اهتمام كبير بالدور المصري في مختلف القضايا حول العالم، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية كبيرة وجيدة في مصلحة الطرفين.

ملفات عديدة في العالم

وتابع: «أمريكا تعلم أن مصر أصبحت جزء من ملفات عديدة في العالم وهناك اهتمام كبير بدور القاهرة سواء في ملفات شائكة قائمة أو ملفات اقتصادية».