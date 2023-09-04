أحمد الطاهري يدعو المصريين لقراءة توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ نقاشات الحوار الوطني أمس الأحد كانت في منتهى الأهمية، إذ نوقشت مسائل مثل قانون الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية وقضايا حرية التعبير ودور لجنة الأحزاب.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلام في السياسة، على قناة إكسترا نيوز: «ونحن نتابع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، من المهم ألا ننسى كل الناس والأصوات التي شككت فيه منذ الدعوة إليه من قبل رئيس الجمهورية، أيضا من المهم أن نعرف حجم الجهد الذي بُذل والإنجاز الذي تحقق في خلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات في مصر».

الطاهري: الهدف من الحوار الوطني إيجاد مساحة مشتركة

وتابع أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد مساحة مشتركة والجميع على أرضية وطنية، مشيرًا إلى أنه يوجه الدعوة للمشاهدين لقراءة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني.

وأوضح أن هذه التوصيات تطرقت إلى كل ما يدور في بال المواطنين واعتراضاتهم، مثل الأسعار والتماثيل في بعض الأماكن، مواصلا: «هذه التوصيات مهمة، مصر بلدنا كلنا، والجميع منشغل بالشأن العام، وفي حلقة اليوم سنناقش توصيات لجان مجلس أمناء الحوار الوطني».