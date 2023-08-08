أحمد الطاهري: تغييرات القيادات في الشركة المتحدة هدفها تمكين المرأة والشباب

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ هناك بعض الأمور اتضحت من التغييرات التي حدثت في قيادات سواء في قطاع الصحافة والتلفزيون والإذاعة بالشركة المتحدة.

الرؤية أخذت الكثير من التحضيرات

وأشاد «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التعديلات مرتبطة بسياق رؤية الشركة المتحدة ومجلس إدارة الشركة وتعتمد على مجموعة من المعايير مثل تمكين الشباب وتمكين القيادات الإعلامية وتمكين المرأة، أخذا في الاعتبار بأن هذه الرؤية أخذت كثيرًا من التحضيرات على مدار الفترة الماضية.

ولفت إلى أنّ الشركة المتحدة ومجلس إدارة الشركة المتحدة نظم دورات تدريبية بكوادر الشركة على مدار العام الماضي، لا يوجد إصدار إلا وكانت القيادات الوسيطة يتم تدريبها على أعلى مستوى في الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل المواقع الإخبارية والصحف والقنوات.

وأكد أنّ القنوات الإخبارية كانت الأوفر حظا في إرسال أكثر من 120 زميلاً وزميلة من مختلف الكوادر، متابعا: «من حقنا أن نفخر لهذا الكلام، وأن نستبشر خيراً بما جرى من تعديلات حتى الآن، ونوجه كل الشكر والاحترام للزملاء الذين أدوا مهتمهم وندعم الزملاء على مهمتهم، ونقدم التحية للسياق العلمي المدروس الذي يمضي فيه الشركة المتحدة».

كوادر المجموعة في الشركة حوالي 7 آلاف زميل

وأوضح أن الموضوع عبارة عن عملية متراكمة من شهور، وكل كوارد المجموعة وصلت عددهم لحوالي 7 آلاف زميل، نصفهم على الأقل في القطاع الإعلامي ما بين قنوات تلفزيونية ومحطات الإذاعية وصحف ومواقع، ونتمنى المزيد من التوفيق لأن المشروع الإعلامي المصري يستحق الكثير، والتعديلات أو التغييرات أثبتت أمراً بالغ الأهمية بأن مجموعة الشركة المتحدة غنية بالكوادر والقيادات التي تستطيع تقوم بالكثير من المهام.