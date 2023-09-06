كم تبلغ ثروة بايدن حتى الآن؟.. محققون يبحثون عن أصولها

وصلت ثروة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وسط تحقيقات مستمرة من محققي الكونجرس لمعرفة مصدر هذه الثروة، طوال عمله في مجال السياسة منذ عشرات السنين.

سبب ارتفاع الثروة

وأشارت صحيفة «واشنطن تايمز» إلى أن أصول الرئيس بايدن ارتفعت بنحو مليوني دولار، منذ توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير 2021، بحسب تقديرات «فوربس»، وهذه الزيادة مرتبطة بارتفاع قيمة منازله في «ويلمنجتون وريهوبوث بيتش» بولاية ديلاوير، وليس بأي استغلال نفوذ مربح.

قيمة العقارات التي يمتلكها

وتبلغ قيمة العقارات مجتمعة 7 ملايين دولار، أي ما يزيد بنحو 1.8 مليون دولار عما كانت عليه عندما تم انتخاب بايدن رئيسًا، وكان يحصل بايدن عضو مجلس الشيوخ السابق، على راتب سنوي يتراوح بين 42.500 دولار في عام 1973، و169.300 دولار عام 2008، وكان راتبه السنوي لمنصب نائب الرئيس 230.700 دولار.

وتشمل أصول الرئيس أيضًا سيارة «ستينغراي كورفيت» موديل 1967، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار، ودفع الجهاز السري 26400 دولار سنوياً، لاستئجار كوخ في العقار خلال 8 سنوات.

ارتفاع صافي ثروة بايدن

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه صافي ثروة بايدن بسرعة، من نحو 2.5 مليون دولار، إلى حوالي 8 ملايين دولار، بعدما ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017.

وكسب بايدن 11.1 مليون دولار في عام 2017، و4.6 مليون دولار في عام 2018، ومليون دولار في عام 2019، و630 ألف دولار في عام 2020.

وأثيرت التساؤلات حول ثروة الرئيس الأمريكي بسبب دخول ابنه هانتر في عدة صفقات، مما أثار شكوك المحققين أن يكون لبايدن دور في هذه الصفقات.