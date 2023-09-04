ترامب يتفوق على بايدن في استطلاع رأي شعبي حول الأصلح لرئاسة أمريكا

قال غالبية الناخبين الأمريكيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

قلة ترى فرصا جديدة لبايدن للترشح

ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن «أكبر من أن يترشح للرئاسة»، بينما قال 22% فقط إنه من الممكن أن يترشح مرة أخرى.

فرص ترامب في الترشح للرئاسة

وحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يصغره بثلاث سنوات فقط ويبلغ من العمر 77 عامًا، على تقييم أكثر إيجابية، عندما تم طرح نفس السؤال على المشاركين، حيث أشار 47% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن عمر ترامب يمثل مشكلة.