جراح أمريكي: بايدن أجرى عمليات تجميل بـ100 ألف دولار

ذكر أحد كبار جراحي التجميل في كاليفورنيا، غاري موتيكي، عن المال الذي أنفقه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل القيام بعمليات تجميل على مختلف الأعوام الماضية.

مصاريف عمليات بايدن التجميلية

وأوضح الجراح بحسب صحيفة «نيويورك بوست»، أن بايدن أنفق نحو 100 ألف دولار في عمليات التجميل بحسب حسابه الجراح على تطبيق الصور «إنستجرام» وقال: «يبلغ عمر الرئيس بايدن الآن 82 عاما، أعتقد أنه خضع بالتأكيد لبعض الجراحة التجميلية، بما فيها شد الوجه وزراعة الشعر».

خضع لعملية زراعة شعر

وتابع: «يمكننا أن نرى أنه حتى قبل 30 إلى 40 عاما، كان شعره يخف بشكل كبير للغاية، ومن ثم نرى بعض الدلائل على أنه خضع لعملية زراعة شعر».

وأشار الجراح الشهير إلى أن جبين الرئيس بايدن لا يبدو طبيعيا وهذا يشير إلى أن بايدن قد قام بعملية رفع الحاجب، مبينا اعتقاد بإجراء بايدن شد جفن وحقن بوتكس.

تعليق الأشخاص على عمليات بايدن

في الوقت نفسه، تفاعل الأشخاص مع تغريدة الجراج فقال أحد الأفراد: «هذه ليست عملية جراحية، إنه رجل مختلف تماماً» فيما كتب آخر: «عملياته التجميلية فظيعة، لكنه بالتأكيد مدمن على محاولة تدمير هذا البلد أيضا».