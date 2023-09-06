نائبة الرئيس الأمريكي: يجب محاسبة ترامب وصحة بايدن جيدة

هاجمت نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، والرئيس الجمهوري نفسه، بسبب أحداث 6 يناير 2021 والتي تم فيها اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول» في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الحقائق ستأخذ مجراها

وتابعت «هاريس»، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتدبرس»، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا: « إن المسؤولين عن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأعمال العنف التي تلت ذلك في مبنى الكابيتول، يجب أن يحاسبوا، حتى لو كان من بينهم دونالد ترامب، دعوا الأدلة والحقائق تأخذ مجراها».

وجوب محاسبة المخالفين

وأشارت «هاريس» إلى أنها تعتقد وجوب محاسبة الأفراد بموجب القانون، وعندما يخالفون القانون، يجب أن تكون هناك مساءلة.

جاءت تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي في الوقت الذي حذر فيه البيت الأبيض بشأن قضية الاتهامات الجنائية الموجهة إلى ترامب، وطالب بتجنب أي تدخل سياسي في عمل المدعين.

لكن بايدن وهاريس تحدثا بصراحة عما يعتبرانه «خطرا حقيقيا» على الديمقراطية الأمريكية، الذي كشفته انتخابات 2020، وتابعت بقولها: «الديمقراطية هشة للغاية، ولن تكون قوية إلا بقدر رغبتنا في القتال من أجلها».

عمر بايدن والخوف من ترشحه لولاية جديدة

وعلقت «هاريس» على المخاوف بشأن عمر بايدن، في ظل اعتبار قطاع واسع من الأمريكيين أنه أصبح كبيراً في السن لتولي المنصب مجدداً، حيث يرى 77% من الأمريكيين و69 % من الديمقراطيين أن سنه يحول دون قدرته على تولي ولاية ثانية.

بايدن بخير ويتابع بدقة كل القضايا

واستطرد هاريس: «أنا أقابله يوميا، ونقضي كثيرا من الوقت سوياً في المكتب البيضاوي، حيث أرى كيف تلعب قدرته على فهم القضايا والتعامل مع القضايا المعقدة دورها في اتخاذ قرارات ذكية ومهمة من أجل الشعب الأمريكي».

وواصلت: «لذلك أقول لكم إنني أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد في نهاية المطاف أن يعرف ما إذا كان رئيسه يفي بوعوده، وجو بايدن يفي بوعوده».