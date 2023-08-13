تفاصيل «تمويل حضانتي» من بنك ناصر الاجتماعي.. يصل لمليون جنيه

يعد «تمويل حضانتي» واحدًا من التمويلات التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، لتوفيق أوضاع حضانات الأطفال، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها البنك للأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا لعدد من الشروط.

بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، قروض وتمويلات عدة، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، والمساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل «تمويل حضانتي» من «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل «تمويل حضانتي» من بنك ناصر الاجتماعي.. يصل لـ«مليون جنيه»

- «تمويل حضانتي» يعد قرضا ميسرا لتمويل الحضانات من قبل بنك ناصر الاجتماعي.

- يستهدف «تمويل حضانتي» تطوير وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال.

- يستهدف «تمويل حضانتي» الحضانات التي تتبع مناهج تربوية حديثة.

- يهدف «تمويل حضانتي» توفير خدمة ذات جودة عالية للأطفال، وذلك وفقا لمعايير موحدة.

- يعمل «تمويل حضانتي» وفقا لمعايير متطورة لكل دور الحضانة الممولة.

- تتراوح قيمة «تمويل حضانتي» ما بين 20 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

- يقدم «تمويل حضانتي» عائد مميز.

- يتيح بنك ناصر الاجتماعي «تمويل حضانتي» بشروط ميسرة.

- تتراوح مدة تمويل «حضانتي» ما بين سنة وحتى 4 سنوات.