شروط حصول الأسر الأكثر احتياجا على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، عن تقديم المساعدات المادية لرفع المعاناة عن الأسر الأشد احتياجا، التي تتعرض لأزمات مادية، ودخلها يعجز عن سد متطلباتهم المعيشية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

وأفاد بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الرسمي، أن الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي للمساعدات المادية، هي «أسرة المريض - أسرة المسجون - الأسرة المعيلة - المهجورة - الأرملة - أيتام الأبوين - المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية».

شروط استحقاق الأسر للدعم

وجاءت شروط تقديم المساعدات المادية لرفع المعاناة عن الأسر الأشد احتياجا، كالتالي:

- أن يكون الشخص غير قادر على تلبية احتياجاته الشخصية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض ويحتاج لعلاج يفوق قدرات الاسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة في السنة النهائية من الجامعة ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الأشد احتياجا حصل على شهادة محو الأمية وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة وتسبت في ضرر للممتلكات.

المستندات الأساسية للحصول على الخدمة

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).

- شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم في حالة الأيتام.

- قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

- شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

- نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للأسرة مهجورة العائل.

- خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة بالنسبة لأسرة المسجون.

- أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي أو مستشفى خاص في حالة عمليات زراعة القواقع أو الكلى أو الكبد ليثبت حالة المرض أو العجز وهذا بالنسبة للمريض.