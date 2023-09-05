شروط الحصول على قرض شقة من بنك ناصر الاجتماعي.. سعر الفائدة 7%

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن مبادرة التمويل العقاري التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، منوها أنها في إطار مساعدة المواطنين في الحصول على شقة، موضحا فترة السداد، والفئات المستحقة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، شروط الحصول على قرض شقة من بنك ناصر، حيث تصل فترة سداد قرض التمويل العقاري تصل إلى 20 سنة، وهي كالتالي:

شروط الحصول على قرض شقة من بنك ناصر الاجتماعي

- أن يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم لا يزيد عن 4200 جنيه للأعزب، و5700 للمتزوج.

- ألا يمتلك المتقدم على قطعة أرض أو شقة مدعومة أو قرض تعاوني.

- ألا يقل عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما.

- سعر الفائدة 7%.

الفئات التي يحق لها الحصول على القرض

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن الفئات التي يحق لها الحصول على قرض التمويل العقاري، هي:

- المهنيين أصحاب المهن الحرة.

- الموظفون.

- أصحاب الأنشطة التجارية والأعمال الحرة.

- العملاء المحولون من صندوق التمويل العقاري.

مزايا قرض التمويل العقاري من بنك ناصر

- تحدد قيمة الوحدة وفقاً لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- 10% مساهمة العميل بحد أدنى و40% بحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية، ووفقًا لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.