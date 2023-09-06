اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. توافق «مصري - ياباني» على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

توافق «مصرى - يابانى» على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

«السيسى»: حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم وتطوير التعاون فى الطاقة والنقل.. ووزير خارجية اليابان: استثماراتنا بمصر تضاعفت خلال فترة قصيرة

عقبة أمام التنمية.. وتجاوزها يحقق الرفاهية

الزيادة السكانية أمن قومى

«التعليم»: إجراء حوار مجتمعى حول وثيقة «معايير المعلم».. ودليل للتنمية المهنية

«حجازى» يكلف بحل مشكلات المعلمين.. وتذليل العقبات أمام ترقياتهم

المؤسسات الدينية: استخدام وسائل تنظيم الأسرة حلال.. والإعلام والمجتمع المدنى يطرح حلولاً للأزمة

«حياة كريمة»: توعية للسيدات فى سن الإنجاب بخطورة القضية.. والبرلمان يضع خطة لمواجهة الظاهرة

«يونس»: «2 كفاية» تستهدف 10 محافظات.. و«سامية»: يجب تغيير الموروثات

خبراء اقتصاد: مخصصات الخدمات تضاعفت عشرات المرات منذ 2014

«شكرى»: التوافق ضرورة لملء السد الإثيوبى

المغرب يرحب بانضمام مصر والسعودية والإمارات لتجمع «بريكس»

ليالى «القلعة»

محمد محسن يقدم ليلة طربية للجمهور.. وظهور مميز للبنانية عبير نعمة

«محسن»: الأوبرا أتاحت «أوركسترا كبير» على المسرح.. و«عبير» صديقة وأحب صوتها

المنتخب والقطبان

«فيتوريا» يحذر اللاعبين من التهاون أمام إثيوبيا

«أوسوريو» لـ«الوطن»: أنا المدير الفنى للزمالك

الأهلى يتحرك للحصول على سعة الاستاد فى أفريقيا

الصفحة الثانية

مصر وأصل الحكاية منذ ١٠٠ عام

«مدبولى»: القضية السكانية تقوض جهود التنمية وتأثيراتها سلبية على مواردنا

رئيس الوزراء: على المواطن الوعى بأبعاد القضية باعتبارها مسئولية مشتركة.. وافتتاح المشروعات الأثرية يعيد رونق القاهرة التاريخية

الحكومة توافق على تخصيص 3 قطع أراضٍ بالبحيرة.. و«الصحة»: خطة لمواجهة توقف القلب المفاجئ بنشر أجهزة إزالة الرجفان بالأماكن العامة

«الإنتاج الحربى»: زيادة نسبة التصنيع المحلى للمصاعد لـ60%

«صلاح الدين»: توجيهات من القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج الوطنى

«الإسكان»: تعديل شروط طرح الأراضى الصغيرة

«الجزار»: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لبناء مسكنهم الخاص

الصفحة الثالثة

عقبة أمام خارطة التنمية وعبء على المواطنين وتجاوزها تحدٍّ من أجل رفاهية المصريين

الزيادة السكانية.. «أمن قومى»

الصفحة الرابعة

توعية ومواجهة المؤسسات الدينية: المفاهيم الخاطئة عن زيادة الإنجاب تحتاج لتعديل.. واستخدام وسائل التنظيم حلال شرعاً

المفتى: ليس للإسلام غرض فى كثرة النسل إن كان يؤدى إلى الجهل والفقر والمرض.. و«قابيل»: تنظيمه موجود منذ عهد النبى

«عواد»: تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة ويجب وضع سياسات صارمة لخفض معدلاتها

المجتمع المدنى: حملات للتوعية وطرق الأبواب وأمسيات لرفع الوعى

«حياة كريمة»: نستهدف توعية السيدات فى سن الإنجاب بخطورة القضية.. و«القومى للمرأة» يكافح زواج الأطفال لخفض معدل المواليد

من «أم العروسة» إلى «أفواه وأرانب».. السينما تجسّد «الأزمة»

«قاسم»: الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية تناولت الآثار السلبية لكثرة الإنجاب

د. سامية خضر: مواجهة الظاهرة تتطلب تغيير الموروثات القديمة

أستاذ اجتماع: الدراما لها نصيب فى التوعية ونحتاج لمناقشة القضية بخطاب بسيط

الصفحة الخامسة

مبادرات وتشريعات جريئة البرلمان يضع خطة لمواجهة الظاهرة فى دور الانعقاد الرابع

«صحة النواب»: لجنة فرعية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية.. و«الألف يوم»: المبادرة نواة حقيقية للحد من «الإنجاب المتكرّر»

خبراء: مخصصات الخدمات تضاعفت عشرات المرات منذ 2014 لمواجهة آثارها

الصين وماليزيا وسنغافورة.. تجارب مُلهمة فى مواجهة التضخم السكانى

«السيد»: الظاهرة تزيد من معدلات البطالة والفقر

تحديد النسل خلق نهضة اقتصادية فى «بكين» وقضى على البطالة فى «كوالالمبور»

«يونس»: تنفيذ 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للأسر بالمناطق المستهدفة

منسق برنامج «2 كفاية»: نستهدف 10 محافظات هى الأعلى فى معدلات الإنجاب

الصفحة السادسة

«محسن» يقدم ليلة طربية بالقلعة وظهور مميز للبنانية عبير نعمة

«محسن»: الأوبرا أتاحت وجود أوركسترا كبير على المسرح.. و«عبير» صديقة عزيزة وأحب صوتها

أهالى العلمين: المهرجان أحدث رواجاً تجارياً كبيراً لمنتجاتنا والأكلات البدوية

«نور»: أنجح مواسم الصيف.. و«مخلوف»: أسهم فى رفع مستوى الدخل.. و«بوجبر»: حرّك المياه الراكدة

الصفحة السابعة

رسائل حاسمة

«فيتوريا» يحذر لاعبى المنتخب من التهاون فى مواجهة إثيوبيا.. عناصر جديدة للدفاع.. والمحترفون يتألقون

لم أهرب

«أوسوريو» يرد على شائعات عدم العودة للزمالك.. والفريق يبدأ «الوديات»

الجماهير أولاً

الأهلى يطلب سعة الاستاد كاملة فى مواجهات الدورى الأفريقى.. و«عاشور» يقترب من المشاركة الرسمية

الطريق للمونديال

الأرجنتين تبدأ رحلة التأهل لكأس العالم أمام الإكوادور.. والكشف عن مقاعد النسخة الجديدة

الصفحة الثامنة

مهرجان القلعة الحفلات للجميع

الجمهور يشيد بالتنظيم وانخفاض أسعار التذاكر

أعظم «تحية» ملكة السمك السنجارى بكفر الشيخ.. «30 سنة ماكريل»

سامية وصديقاتها 50 سنة فى المحكى

سماح.. فخر لكل مصرى

بلال.. أرخص تذكرة

رنا.. سنة أولى مهرجان

نجوى وابنتها.. حفلة واحدة لا تكفى

«أيادى مصر» سوق إلكترونية للمنتجات التراثية.. يا أهلاً بالمبدعين

«أكل ويونيفورم» حضانة مجانية لتعليم الأيتام.. «نبنى إنسان»