اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مسار تنموي متكامل لتنمية «شمال سيناء»
كتب:
محمد عزالدين
07:59 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مسار تنموي متكامل لتنمية «شمال سيناء»
- «السيسي» يوجِّه بتوفير الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة لأهالي المحافظة.. وتكامل التنمية مع مكانة سيناء وجهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر
- الرئيس يثمِّن أنشطة «إيني» الإيطالية في البحث والاستكشاف والتنمية.. و«كلاوديو»: نعتزم ضخ استثمارات بـ7.7 مليار دولار في السوق المصرية
-الحوار الوطني.. دعم للأحزاب وتشجيع للحريات
- مناقشات واسعة للمحور السياسي في الأسبوع السادس
- لجنة «الأحزاب» توصي بتعديل القانون والسماح بالتحالفات والتمويل الحزبي و«حقوق الإنسان» تقترح تعديل «العقوبات» وإصدار قانون تداول المعلومات
- «تنسيقية الشباب» تقترح دمج الأحزاب.. ومطالب بالسماح لها بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتسعير خدمات المقار وفقا لـ«السكن المنزلي»
- «الطماوي»: الدمج وتعديل شروط التأسيس أبرز المقترحات.. وهدفنا ترسيخ المناخ الديمقراطي.. و«جيهان»: الحوار يقترب من محطته الأخيرة
- الحكومة تبحث إجراءات تنفيذ حوافز الاستثمار الجديدة
- «مدبولي»: الانتهاء من إعداد مشروع القانون.. و«سمير»: نسعى لزيادة التصنيع والتصدير وخفض فاتورة الاستيراد
- «التخطيط»: 11.84 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد
- «السعيد»: قسم خاص لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان والمرأة وذوي الهمم
- «العلمين.. كتاب الإبداع مفتوح»
- ختام مبهر للمهرجان و«شارموفرز» تشعل أجواء الليلة الأخيرة
- «المتحدة»: حقّقنا نجاحا كبيرا وشكرا لأجهزة الدولة على الدعم
الصفحة الثانية
-مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: «حصاد سابق وأمل متجدد»
- غداً انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. و8 آلاف سجلوا للحضور
- «الصحة»: 270 متحدثاً مصرياً وأجنبياً يشاركون في 65 جلسة حوارية
- تنفيذ 100% من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في الأقصر.. ومركز «إسنا» الأعلى
- منسق المبادرة: غيَّرت وجه الحياة في 41 قرية بالشرقية.. و99% نسبة إنجاز قطاع المياه
- توصيل 1016 بطاقة رقم قومي لحالات إنسانية بـ11 محافظة
- «الداخلية»: تلبية احتياجات ذوي الهمم والمرضى وأسر الشهداء وتوصيلها في اليوم نفسه
- وليد توفيق يُسحر المصريين في أولى مشاركاته بمهرجان القلعة
- علما مصر ولبنان يرفرفان أثناء الحفل.. والجمهور للنجم: «يا وليد يا أبهة إيه العظمة دي كلها»
الصفحة الثالثة
-الحوار الوطني.. دعم للأحزاب وتشجيع للحريات
- مناقشات واسعة في لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان ضمن جلسات الأسبوع السادس من الحوار
الصفحة الرابعة
- «المحور السياسي».. مناقشات موسعة في جلستين حول قانون الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية
- «رشوان»: الإصلاح يحتاج إلى وقت.. و«السيد»: الجميع مع المصلحة الوطنية.. و«هلال»: إيجاد لغة مشتركة للوصول إلى حلول
- «عبدالخالق»: نحتاج لإعادة النظر في «مباشرة الحقوق السياسية».. و«الهنيدي»: صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب
- «التنسيقية»: نقترح دمج الأحزاب وإطلاق حملة توعوية بالقوانين المناهضة لنشر الأخبار الكاذبة
- «الدسوقي»: يجب احتساب أسعار الخدمات والمرافق العامة للمقار الحزبية وفقا لشرائح السكن المنزلي.. و«القشاوي» يطالب بإطلاق أنشطة اقتصادية واجتماعية و«العادلي»: تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي ومنع الحبس في جرائم النشر.. و«القط»: الحفاظ على حرية التعبير يتطلب قوانين منظمة حتى لا تتحول إلى انتهازية
- مقرر لجنة الأحزاب: «الدمج وتعديل شروط التأسيس» أبرز الملفات المطروحة للنقاش
- «الطماوي»: نستهدف ترسيخ المناخ الديمقراطي والمخرجات يتم رفعها إلى مجلس الأمناء
الصفحة الخامسة
- جلسة «حرية الرأي والتعبير».. توصية بإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات
- «أميرة»: مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية.. وإطلاق «الحوار» بين جميع مكونات المجتمع يوفر فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى.. و«محسب»: الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون وأنشأت مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل
- الأحزاب: ترجمة التوصيات إلى إجراءات واقعية لتعزيز التنمية الوطنية
- «المصريين الأحرار»: نرفض الاندماج حفاظا على الهوية وتأكيداً على مبدأ الاستقلالية ومنعاً للصراعات الداخلية.. و«مستقبل وطن»: التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح وإرساء الديمقراطية ومعالجة التشريعات والحوكمة.. و«المحافظين»: تعديل القانون ليتناسب مع متطلبات المرحلة
- رئيس «مصر أكتوبر»: «الحوار الوطني» شكَّل حياة حزبية حقيقية لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة
- جيهان مديح: نقترب من الوصول إلى المحطة الأخيرة.. واللجان المتخصصة بدأت في صياغة التوصيات والمقترحات
الصفحة السادسة
-العالم علمين.. ختام مبهر لأولى دورات المهرجان.. الريادة دائما مصريـة
- «المتحدة»: حقّقنا نجاحا كبيرا وشكرا لأجهزة الدولة على الدعم
- «شارموفرز» تشعل أجواء الليلة الختامية بالبهجة والسعادة والجمهور «كامل العدد»
-عضو «مستثمري السياحة»: «العلمين» قِبلة للزائرين العرب والأوروبيين.. وما حققته سياحيا أشبه بالإعجاز.. والمهرجان رفع معدلات الحركة السياحية 30%
- «عبداللطيف»: المهرجان سيحقق نجاحات أكبر خلال السنوات المقبلة
- الطبيعة الصحراوية تؤهلها لتكون مركزا للسياحة الطبية.. وإنتاج برنامج مشترك يشمل مطروح وسيوة ينعش سياحة اليخوت
-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان «عيش العالم علمين»
الصفحة السابعة
-فتح باب الترشيح.. اليوم.. الزمالك يبدأ استقبال أوراق المرشحين في الانتخابات واللجنة الثلاثية تعلن جدول أعمال الجمعية العمومية
-مهمة جديدة.. انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس
- لا يزال البحث مستمرا.. تطورات في ملف المهاجم الأجنبي المرشح للانضمام إلى الأهلي.. و7 لاعبين يغادرون معسكر النمسا
-تألق المحترفين.. توهج مصطفى محمد مع نانت الفرنسي وبداية رائعة لـ«مرموش» مع فرانكفورت و«شريف» يسجل أول هدف
الصفحة الثامنة
- قاعات الأفراح تفتح أبوابها لحفلات التخرج.. «إيه اليوم الحلو ده»
- مسئول شركة منظمة: بتحقق مشاهدات.. وطالب: بفرّح أبويا وأمي
- سحب فيلمين من العرض بسبب ضعف الإيرادات وكريم عبدالعزيز يتصدر
- ملكة الجمباز «حبيبة مرزوق»
-7 لوحات من كوميديا الزمن الجميل «اللي ضحك ما متش»