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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مسار تنموي متكامل لتنمية «شمال سيناء»

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
عدد «الوطن» غدا

عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مسار تنموي متكامل لتنمية «شمال سيناء»

- «السيسي» يوجِّه بتوفير الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة لأهالي المحافظة.. وتكامل التنمية مع مكانة سيناء وجهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر

- الرئيس يثمِّن أنشطة «إيني» الإيطالية في البحث والاستكشاف والتنمية.. و«كلاوديو»: نعتزم ضخ استثمارات بـ7.7 مليار دولار في السوق المصرية

-الحوار الوطني.. دعم للأحزاب وتشجيع للحريات

- مناقشات واسعة للمحور السياسي في الأسبوع السادس

- لجنة «الأحزاب» توصي بتعديل القانون والسماح بالتحالفات والتمويل الحزبي و«حقوق الإنسان» تقترح تعديل «العقوبات» وإصدار قانون تداول المعلومات

- «تنسيقية الشباب» تقترح دمج الأحزاب.. ومطالب بالسماح لها بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتسعير خدمات المقار وفقا لـ«السكن المنزلي»

- «الطماوي»: الدمج وتعديل شروط التأسيس أبرز المقترحات.. وهدفنا ترسيخ المناخ الديمقراطي.. و«جيهان»: الحوار يقترب من محطته الأخيرة

- الحكومة تبحث إجراءات تنفيذ حوافز الاستثمار الجديدة

- «مدبولي»: الانتهاء من إعداد مشروع القانون.. و«سمير»: نسعى لزيادة التصنيع والتصدير وخفض فاتورة الاستيراد

- «التخطيط»: 11.84 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد

- «السعيد»: قسم خاص لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان والمرأة وذوي الهمم

- «العلمين.. كتاب الإبداع مفتوح»

- ختام مبهر للمهرجان و«شارموفرز» تشعل أجواء الليلة الأخيرة

- «المتحدة»: حقّقنا نجاحا كبيرا وشكرا لأجهزة الدولة على الدعم

 

الصفحة الثانية

-مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: «حصاد سابق وأمل متجدد»

- غداً انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. و8 آلاف سجلوا للحضور

- «الصحة»: 270 متحدثاً مصرياً وأجنبياً يشاركون في 65 جلسة حوارية

- تنفيذ 100% من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في الأقصر.. ومركز «إسنا» الأعلى

- منسق المبادرة: غيَّرت وجه الحياة في 41 قرية بالشرقية.. و99% نسبة إنجاز قطاع المياه

- توصيل 1016 بطاقة رقم قومي لحالات إنسانية بـ11 محافظة

- «الداخلية»: تلبية احتياجات ذوي الهمم والمرضى وأسر الشهداء وتوصيلها في اليوم نفسه

- وليد توفيق يُسحر المصريين في أولى مشاركاته بمهرجان القلعة

- علما مصر ولبنان يرفرفان أثناء الحفل.. والجمهور للنجم: «يا وليد يا أبهة إيه العظمة دي كلها»

 

الصفحة الثالثة

 -الحوار الوطني.. دعم للأحزاب وتشجيع للحريات

 - مناقشات واسعة في لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان ضمن جلسات الأسبوع السادس من الحوار

 

الصفحة الرابعة

- «المحور السياسي».. مناقشات موسعة في جلستين حول قانون الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية

- «رشوان»: الإصلاح يحتاج إلى وقت.. و«السيد»: الجميع مع المصلحة الوطنية.. و«هلال»: إيجاد لغة مشتركة للوصول إلى حلول

- «عبدالخالق»: نحتاج لإعادة النظر في «مباشرة الحقوق السياسية».. و«الهنيدي»: صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب

- «التنسيقية»: نقترح دمج الأحزاب وإطلاق حملة توعوية بالقوانين المناهضة لنشر الأخبار الكاذبة

- «الدسوقي»: يجب احتساب أسعار الخدمات والمرافق العامة للمقار الحزبية وفقا لشرائح السكن المنزلي.. و«القشاوي» يطالب بإطلاق أنشطة اقتصادية واجتماعية و«العادلي»: تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي ومنع الحبس في جرائم النشر.. و«القط»: الحفاظ على حرية التعبير يتطلب قوانين منظمة حتى لا تتحول إلى انتهازية

- مقرر لجنة الأحزاب: «الدمج وتعديل شروط التأسيس» أبرز الملفات المطروحة للنقاش

- «الطماوي»: نستهدف ترسيخ المناخ الديمقراطي والمخرجات يتم رفعها إلى مجلس الأمناء

 

الصفحة الخامسة

- جلسة «حرية الرأي والتعبير».. توصية بإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات

- «أميرة»: مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية.. وإطلاق «الحوار» بين جميع مكونات المجتمع يوفر فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى.. و«محسب»: الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون وأنشأت مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل

- الأحزاب: ترجمة التوصيات إلى إجراءات واقعية لتعزيز التنمية الوطنية

- «المصريين الأحرار»: نرفض الاندماج حفاظا على الهوية وتأكيداً على مبدأ الاستقلالية ومنعاً للصراعات الداخلية.. و«مستقبل وطن»: التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح وإرساء الديمقراطية ومعالجة التشريعات والحوكمة.. و«المحافظين»: تعديل القانون ليتناسب مع متطلبات المرحلة

- رئيس «مصر أكتوبر»: «الحوار الوطني» شكَّل حياة حزبية حقيقية لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة

- جيهان مديح: نقترب من الوصول إلى المحطة الأخيرة.. واللجان المتخصصة بدأت في صياغة التوصيات والمقترحات

 

الصفحة السادسة

-العالم علمين.. ختام مبهر لأولى دورات المهرجان.. الريادة دائما مصريـة

- «المتحدة»: حقّقنا نجاحا كبيرا وشكرا لأجهزة الدولة على الدعم

- «شارموفرز» تشعل أجواء الليلة الختامية بالبهجة والسعادة والجمهور «كامل العدد»

-عضو «مستثمري السياحة»: «العلمين» قِبلة للزائرين العرب والأوروبيين.. وما حققته سياحيا أشبه بالإعجاز.. والمهرجان رفع معدلات الحركة السياحية 30%

- «عبداللطيف»: المهرجان سيحقق نجاحات أكبر خلال السنوات المقبلة

- الطبيعة الصحراوية تؤهلها لتكون مركزا للسياحة الطبية.. وإنتاج برنامج مشترك يشمل مطروح وسيوة ينعش سياحة اليخوت

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان «عيش العالم علمين»

 

الصفحة السابعة

-فتح باب الترشيح.. اليوم.. الزمالك يبدأ استقبال أوراق المرشحين في الانتخابات واللجنة الثلاثية تعلن جدول أعمال الجمعية العمومية

-مهمة جديدة.. انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس

- لا يزال البحث مستمرا.. تطورات في ملف المهاجم الأجنبي المرشح للانضمام إلى الأهلي.. و7 لاعبين يغادرون معسكر النمسا

-تألق المحترفين.. توهج مصطفى محمد مع نانت الفرنسي وبداية رائعة لـ«مرموش» مع فرانكفورت و«شريف» يسجل أول هدف

 

الصفحة الثامنة

- قاعات الأفراح تفتح أبوابها لحفلات التخرج.. «إيه اليوم الحلو ده»

- مسئول شركة منظمة: بتحقق مشاهدات.. وطالب: بفرّح أبويا وأمي

- سحب فيلمين من العرض بسبب ضعف الإيرادات وكريم عبدالعزيز يتصدر

- ملكة الجمباز «حبيبة مرزوق»

-7 لوحات من كوميديا الزمن الجميل «اللي ضحك ما متش»

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