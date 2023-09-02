اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العفو الرئاسي والدمج»: حياة جديدة للمفرج عنهم
كتب:
محمد عزالدين
10:16 م | السبت 02 سبتمبر 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «العفو الرئاسي والدمج»: حياة جديدة للمفرج عنهم
- أعضاء اللجنتين في ضيافة «الوطن»
- الرئيس السيسي أول من أثار تأهيل من شملتهم القرارات.. ومردود اجتماعي كبير تجاههم بعد الاستعانة بخبراء في الطب النفسي
- «عبدالعزيز»: صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواكب مع العصر
- «الخولي»: تطور حقوق الإنسان تحرّك داخلي.. ولا ننتظر تقييما من الخارج
-«أبوزيد»: لجنة التأهيل بدأت عملها في سبتمبر ونعمل بجهود غير معلنة
- تنسيق الثانوية: تعليق المرحلة الثالثة مؤقتا
- «عطا»: استكمال تسجيل الرغبات بعد نتيجة الدور الثاني.. والتقديم لـ«قدرات الدبلومات» ينتهي اليوم
- فنجان قهوة «مصري».. يا بُن مين يزرعك
-إنتاجه محليا يخفّض أسعاره ويوفر 10 مليارات جنيه فاتورة الاستيراد
- نجاح تجارب «إثماره محليا».. والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاجية.. وخبيرة: يمكن زراعته كمحصول «ثانوي».. رئيس «شُعبة البن»: نستهلك 80 ألف طن سنويا
- والسعر محكوم بالدولار والبورصة العالمية.. نستورد بـ345 مليون دولار.. وإذا زرعناه ستنخفض أسعاره
- «الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بتعظيم دور المنتج المحلي بعد الانضمام لمجموعة «بريكس»
- ملفات معلقة لـ«القطبين»
- الزمالك يبحث عن حل لأزمة المستحقات.. ويمنع لاعبيه من التدخل في الانتخابات وعودة «الجزيري»
- «صلاح الدين»: تعزيز قدراتنا التصنيعية والاتجاه نحو التصدير لدعم الاقتصاد
- منتخب السلة يخوض ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام نظيره النيوزيلندي
الصفحة الثانية
- أعضاء لجنتي «العفو الرئاسي والدمج» في ندوة «الوطن»: حياة جديدة للمفرج عنهم تعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان
- رئيس تحرير «الوطن» يطلق مبادرة لتحويل لجنة الدمج إلى مؤسسة
- الرئيس السيسي أول من أثار تأهيل من شملهم العفو.. ومردود اجتماعي كبير تجاه المفرج عنهم بعد الاستعانة بخبراء في الطب النفسي
الصفحة الثالثة
- محمد عبدالعزيز: صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواكب مع العصر.. و«الوطن» في مقدمة المنابر الإعلامية التي تُبرز جهود عمل اللجنة
- «الحبس الاحتياطي» لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة في حد ذاته وإلغاؤه صعب لأن بعض المحبوسين عناصر إرهابية تمثل خطرا على المجتمع ويجب البحث عن بدائل تضمن سلامته
- كريمة أبو النور: نعمل على تسهيل استكمال الطالب المحبوس لدراسته حتى الإفراج عنه
- طاهر أبوزيد: لجنة التأهيل بدأت عملها في سبتمبر الماضي ونعمل بجهود غير معلنة.. وعدد كبير من المفرج عنهم شاركوا في الحوار الوطنى وصالونات «التنسيقية»
- طارق الخولي: تطور ملف حقوق الإنسان في مصر تحرّك داخلي.. ولا ننتظر تقييما من الخارج
- أحمد عبدالقادر: المفرج عنهم يحتاجون الدعم النفسي والتأهيل للعودة إلى حياتهم الطبيعية
- أحد المُفرج عنهم: أشارك في عمل لجنة الدمج.. وأسعى لمعاونتهم في الوصول إلى حالات جديدة
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي بعنوان: «مصر من الألغام إلى الأحلام»
- وزير الإسكان: حزمة من التيسيرات لتخصيص قطع الأراضي السكنية للأفراد
- «الجزار»: تشمل إنشاء الفيلات والعمارات.. ومرهونة بضوابط إثبات الجدية
- «الري»: مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء
- «سويلم»: 473 منشأ متنوعا للحماية من أخطار السيول وحصد مياه الأمطار
- «التنمية المحلية»: قروض ميسرة لدعم مشروعات الشباب
- استمرار جهود تحسين أوضاع سكان المناطق البديلة للعشوائيات المعيشية والاقتصادية
- افتتاح ديرَى «مارجرجس والأنبا بسنتاؤس» بقنا بعد ترميمهما
- وزير السياحة: مستمرون في الحفاظ على تراث مصر من خلال مشروعات الصيانة والترميم
- «التنمية الصناعية»: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج الأخشاب
- «عبدالكريم»: الحوافز التي وجَّه بها الرئيس السيسي أدت لتدفق رؤوس الأموال إلى السوق
الصفحة الخامسة
- «المركزي» يستضيف برنامجا تدريبيا لبنوك «الكوميسا»
- «نزهي»: دعم بناء قدرات العاملين بالبنوك الأفريقية.. و«البيار»: مستعدون لمواصلة التعاون المثمر
- البنك الأهلي و«الوادي الجديد» يتعاونان لدعم المشروعات الزراعية
- «عكاشة»: القطاع يحظى بأهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية
- بنك مصر واتحاد الصناعات يتعاونان في تطوير 3 مدارس
- نتائج أعمال قياسية لـ«بنك القاهرة» في النصف الأول
- 41% نموا في صافي الأرباح.. و15.40% معيار كفاية رأس المال
- «لكي» المصرف المتحد و«بهية» يشاركان في حملة «صيفك أخضر»
- شارك في المنتدى عدد من محاربات السرطان
- CIB يصدر سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه
الصفحة السادسة
- فنجان قهوة «مصري».. يا بُن مين يزرعك
- نجاح تجارب «إثماره محليا» والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاجية
- أستاذة في «البحوث الزراعية»: الشجيرات المتبقية تأقلمت مع ظروف مصر وأنتجنا منها 4 آلاف شتلة.. ويمكن زراعته كمحصول ثانوي بجانب «الرئيسي»
- رئيس «شُعبة البن»: نستورد بـ345 مليون دولار سنوياً.. وإذا زرعناه ستنخفض أسعاره
- «فوزي»: نستهلك 80 ألف طن سنويا.. والسعر محكوم بالدولار والبورصة العالمية
- أسعار البن في مصر أقل من دول كثيرة.. وقلة لا تتعدى 5% ترفع الأسعار دون مبرر
الصفحة السابعة
- فرمان سويسري.. الأهلي ينهي جولته الحرة في النمسا.. و«كولر» يحسم كلمته الأخيرة في ملف المهاجم الجديد
- استعدادات «الأبيض».. الزمالك يبحث عن حل لأزمة المستحقات ويهدد لاعبيه بغرامة حال التدخل في الانتخابات
- لسه الأماني ممكنة.. منتخب السلة يخوض ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس
- ترقب «صلاح».. ليفربول يواجه أستون فيلا بحالة تخبط.. صدام بين أرسنال ومانشستر يونايتد بـ«الإمارات».. وبالاس يواجه «الذئاب»
الصفحة الثامنة
- مهرجان العلمين.. الإبداع مستمر
- «ويجز» يصعد إلى المسرح على أنغام «عفاريت الأسفلت».. ويشعل الأجواء بـ«كيفي كده والبخت»
- مطرب الراب يحيّي خاله أثناء حضوره الحفل.. ويمازح جمهوره بقوله: «فطرتوا إيه؟»
- ليالي القلعة.. عزيز مرقة يحقق حلمه بالمشاركة لأول مرة في المهرجان
- المطرب الأردني: «أحب مصر وشعبها».. ونسمة عبدالعزيز: كنت متوترة بسبب تقديمي موسيقى شرقية جديدة لأول مرة