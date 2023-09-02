اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العفو الرئاسي والدمج»: حياة جديدة للمفرج عنهم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العفو الرئاسي والدمج»: حياة جديدة للمفرج عنهم

- أعضاء اللجنتين في ضيافة «الوطن»

- الرئيس السيسي أول من أثار تأهيل من شملتهم القرارات.. ومردود اجتماعي كبير تجاههم بعد الاستعانة بخبراء في الطب النفسي

- «عبدالعزيز»: صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواكب مع العصر

- «الخولي»: تطور حقوق الإنسان تحرّك داخلي.. ولا ننتظر تقييما من الخارج

-«أبوزيد»: لجنة التأهيل بدأت عملها في سبتمبر ونعمل بجهود غير معلنة

- تنسيق الثانوية: تعليق المرحلة الثالثة مؤقتا

- «عطا»: استكمال تسجيل الرغبات بعد نتيجة الدور الثاني.. والتقديم لـ«قدرات الدبلومات» ينتهي اليوم

- فنجان قهوة «مصري».. يا بُن مين يزرعك

-إنتاجه محليا يخفّض أسعاره ويوفر 10 مليارات جنيه فاتورة الاستيراد

- نجاح تجارب «إثماره محليا».. والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاجية.. وخبيرة: يمكن زراعته كمحصول «ثانوي».. رئيس «شُعبة البن»: نستهلك 80 ألف طن سنويا

- والسعر محكوم بالدولار والبورصة العالمية.. نستورد بـ345 مليون دولار.. وإذا زرعناه ستنخفض أسعاره

- «الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بتعظيم دور المنتج المحلي بعد الانضمام لمجموعة «بريكس»

- ملفات معلقة لـ«القطبين»

- الزمالك يبحث عن حل لأزمة المستحقات.. ويمنع لاعبيه من التدخل في الانتخابات وعودة «الجزيري»

- «صلاح الدين»: تعزيز قدراتنا التصنيعية والاتجاه نحو التصدير لدعم الاقتصاد

- منتخب السلة يخوض ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام نظيره النيوزيلندي

الصفحة الثانية

- أعضاء لجنتي «العفو الرئاسي والدمج» في ندوة «الوطن»: حياة جديدة للمفرج عنهم تعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان

- رئيس تحرير «الوطن» يطلق مبادرة لتحويل لجنة الدمج إلى مؤسسة

- الرئيس السيسي أول من أثار تأهيل من شملهم العفو.. ومردود اجتماعي كبير تجاه المفرج عنهم بعد الاستعانة بخبراء في الطب النفسي

الصفحة الثالثة

- محمد عبدالعزيز: صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواكب مع العصر.. و«الوطن» في مقدمة المنابر الإعلامية التي تُبرز جهود عمل اللجنة

- «الحبس الاحتياطي» لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة في حد ذاته وإلغاؤه صعب لأن بعض المحبوسين عناصر إرهابية تمثل خطرا على المجتمع ويجب البحث عن بدائل تضمن سلامته

- كريمة أبو النور: نعمل على تسهيل استكمال الطالب المحبوس لدراسته حتى الإفراج عنه

- طاهر أبوزيد: لجنة التأهيل بدأت عملها في سبتمبر الماضي ونعمل بجهود غير معلنة.. وعدد كبير من المفرج عنهم شاركوا في الحوار الوطنى وصالونات «التنسيقية»

- طارق الخولي: تطور ملف حقوق الإنسان في مصر تحرّك داخلي.. ولا ننتظر تقييما من الخارج

- أحمد عبدالقادر: المفرج عنهم يحتاجون الدعم النفسي والتأهيل للعودة إلى حياتهم الطبيعية

- أحد المُفرج عنهم: أشارك في عمل لجنة الدمج.. وأسعى لمعاونتهم في الوصول إلى حالات جديدة

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي بعنوان: «مصر من الألغام إلى الأحلام»

- وزير الإسكان: حزمة من التيسيرات لتخصيص قطع الأراضي السكنية للأفراد

- «الجزار»: تشمل إنشاء الفيلات والعمارات.. ومرهونة بضوابط إثبات الجدية

- «الري»: مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

- «سويلم»: 473 منشأ متنوعا للحماية من أخطار السيول وحصد مياه الأمطار

- «التنمية المحلية»: قروض ميسرة لدعم مشروعات الشباب

- استمرار جهود تحسين أوضاع سكان المناطق البديلة للعشوائيات المعيشية والاقتصادية

- افتتاح ديرَى «مارجرجس والأنبا بسنتاؤس» بقنا بعد ترميمهما

- وزير السياحة: مستمرون في الحفاظ على تراث مصر من خلال مشروعات الصيانة والترميم

- «التنمية الصناعية»: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج الأخشاب

- «عبدالكريم»: الحوافز التي وجَّه بها الرئيس السيسي أدت لتدفق رؤوس الأموال إلى السوق

الصفحة الخامسة

- «المركزي» يستضيف برنامجا تدريبيا لبنوك «الكوميسا»

- «نزهي»: دعم بناء قدرات العاملين بالبنوك الأفريقية.. و«البيار»: مستعدون لمواصلة التعاون المثمر

- البنك الأهلي و«الوادي الجديد» يتعاونان لدعم المشروعات الزراعية

- «عكاشة»: القطاع يحظى بأهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية

- بنك مصر واتحاد الصناعات يتعاونان في تطوير 3 مدارس

- نتائج أعمال قياسية لـ«بنك القاهرة» في النصف الأول

- 41% نموا في صافي الأرباح.. و15.40% معيار كفاية رأس المال

- «لكي» المصرف المتحد و«بهية» يشاركان في حملة «صيفك أخضر»

- شارك في المنتدى عدد من محاربات السرطان

- CIB يصدر سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه

الصفحة السادسة

- فنجان قهوة «مصري».. يا بُن مين يزرعك

- نجاح تجارب «إثماره محليا» والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاجية

- أستاذة في «البحوث الزراعية»: الشجيرات المتبقية تأقلمت مع ظروف مصر وأنتجنا منها 4 آلاف شتلة.. ويمكن زراعته كمحصول ثانوي بجانب «الرئيسي»

- رئيس «شُعبة البن»: نستورد بـ345 مليون دولار سنوياً.. وإذا زرعناه ستنخفض أسعاره

- «فوزي»: نستهلك 80 ألف طن سنويا.. والسعر محكوم بالدولار والبورصة العالمية

- أسعار البن في مصر أقل من دول كثيرة.. وقلة لا تتعدى 5% ترفع الأسعار دون مبرر

الصفحة السابعة

- فرمان سويسري.. الأهلي ينهي جولته الحرة في النمسا.. و«كولر» يحسم كلمته الأخيرة في ملف المهاجم الجديد

- استعدادات «الأبيض».. الزمالك يبحث عن حل لأزمة المستحقات ويهدد لاعبيه بغرامة حال التدخل في الانتخابات

- لسه الأماني ممكنة.. منتخب السلة يخوض ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس

- ترقب «صلاح».. ليفربول يواجه أستون فيلا بحالة تخبط.. صدام بين أرسنال ومانشستر يونايتد بـ«الإمارات».. وبالاس يواجه «الذئاب»

الصفحة الثامنة

- مهرجان العلمين.. الإبداع مستمر

- «ويجز» يصعد إلى المسرح على أنغام «عفاريت الأسفلت».. ويشعل الأجواء بـ«كيفي كده والبخت»

- مطرب الراب يحيّي خاله أثناء حضوره الحفل.. ويمازح جمهوره بقوله: «فطرتوا إيه؟»

- ليالي القلعة.. عزيز مرقة يحقق حلمه بالمشاركة لأول مرة في المهرجان

- المطرب الأردني: «أحب مصر وشعبها».. ونسمة عبدالعزيز: كنت متوترة بسبب تقديمي موسيقى شرقية جديدة لأول مرة