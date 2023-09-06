«حلوة منك».. إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»

طرح مطرب الراب ويجز الأغنية الرسمية لفيلم الدراما والكوميديا السوداء المصري «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، من إخراج عمر هلال، وتحمل اسم «حلوة منك»، ومن المقرر طرح الفيلم بدور السينما المصرية ابتداءً من 13 سبتمبر، و21 سبتمبر في باقي الدول العربية.

تفاصيل أغنية ويجز

«حلوة منك»، جرى تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز يبدو أنها تعبر عن قصة فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، مجسدة الرغبة في الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذي يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذي يؤدي دور الشخصية الرئيسية في الفيلم محلقاً في السماء معهم.

أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!

فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» تدور أحداثه حول «حسن» حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه ضعيف للبصر، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، وإنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال،