منسق برنامج «2 كفاية»: نستهدف 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب (حوار)

كشف أحمد يونس، منسق عام برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن الزيادة السكانية من أكثر القضايا التى تعيق تقدم أى مجتمع أياً كانت قوته، بينما تنظيم الأسرة من أهم القضايا التى تحتاج إلى توعية، لذلك أطلقت وزارة التضامن مشروع «2 كفاية» ضمن الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، بهدف استهداف المحافظات الأكثر فى معدلات الإنجاب بحملات التوعية؛ لتشجيعهم على استعمال وسائل تنظيم الأسرة، لافتاً، فى حواره مع «الوطن»، إلى تنفيذ 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للأسر داخل القرى والنجوع والمناطق البديلة للعشوائيات وأحياء القاهرة الكبرى.

ما الهدف من إطلاق وزارة التضامن برنامج «2 كفاية»؟

- مشروع «2 كفاية» تتبناه «التضامن» من خلال الاستراتيجية القومية للسكان، وتم العمل فى المشروع بداية من 2018، للتوعية بخطورة ومشاكل الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم الأسرة، من خلال استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، عبر حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية جماهيرية موسعة، ويجرى ذلك بالتوازى مع التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بتطوير البنية التحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة فى الجمعيات الأهلية. كما يهدف برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

كم عدد المحافظات المستهدفة ضمن برنامج «2 كفاية»؟

- مشروع «2 كفاية» يشمل 10 محافظات هى الأكثر فى معدلات الإنجاب، ما يساعد فى تقليل معدل الإنجاب، من خلال إطلاق عيادات «2 كفاية»، إضافة إلى الزيارات الميدانية، ودور الرائدات الاجتماعيات داخل هذه المحافظات.

ماذا عن عدد المشاركين فى خطة عمل البرنامج؟

- هناك 300 كادر مالى وإدارى تم تدريبهم بالجمعيات الأهلية ضمن المشروع، إضافة إلى 130 كادراً طبياً تم تدريبهم على البرامج المخصصة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ماذا عن عيادات تنظيم الأسرة التابعة لـ«2 كفاية»؟

- هناك 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للبرنامج على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، التى تقدم من خلالها خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحة الأسر والسيدات داخل العيادات مجاناً، بجانب الكشف على الأطفال، وتقديم خدمات توعوية لهم.

حدثنا عن خطة عمل البرنامج.

- برنامج «2 كفاية» يستهدف تقديم التوعية حول ضرورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتوفير حياة أفضل للأبناء والأسرة بشكل عام، من خلال الزيارات الميدانية التى ينتج عنها تحديد العنصر المؤثر داخل الأسرة عن زيادة الإنجاب، ويتم عمل حملات توعوية من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعى بمختلف منصاتها، وتستهدف العنصر المؤثر فى زيادة الإنجاب، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية بحضور مثقف صحى وواعظ دينى ومسئول اجتماعى، كى تتم تغطية قضية زيادة الإنجاب من جميع الجوانب الصحية والدينية والمجتمعية.

ماذا عن دور «2 كفاية» داخل المناطق بديلة العشوائيات؟

- نحرص على وجود منسقى ومسئولى برنامج «2 كفاية» بها، وكان آخرها زيارة منطقة «أهالينا 1» بمدينة السلام، ضمن القافلة الاجتماعية التى نظمتها الوزارة بالشراكة مع عدد من المؤسسات سواء الجمعيات الأهلية، أو جامعة الأزهر، التى تشارك بقافلة طبية بها جميع التخصصات، ومن ضمنها تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، التى تستهدف سكان المناطق بديلة العشوائيات.

مستهدف 400 عيادة الفترة المقبلة

عيادات «2 كفاية» تردد عليها مؤخراً 435 ألف سيدة، وتلقين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى أن 345 ألف سيدة منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة، أى استفاد منها 80% من المترددات، واستخدمن وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها العيادات التابعة للبرنامج بالمجان لجميع السيدات المترددات عليها.

ونستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى عدد العيادات التابعة للمشروع داخل مختلف المحافظات، للوصول إلى عدد 400 عيادة، من خلال الشراكة مع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، بهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال التوعية بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم إنجاب أعداد كبيرة من الأبناء، كى يتم تربيتهم وتعليمهم بشكل أفضل.