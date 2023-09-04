«2 كفاية وأسرة وحلمهم يبدأ بيك».. مبادرات حكومية للحد من الزيادة السكانية

عملت مؤسسات الدولة على مواجهة الزيادة السكانية بالكثير من المبادرات وتعريف المواطنين بخطورة الأزمة، خاصة مع وصول عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة. ودشّنت وزارة الصحة قطاع تنظيم الأسرة، حيث يُعد المصدر الحكومى الأول لتقديم خدمات ووسائل منع الحمل فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية بجميع أنحاء الجمهورية، ويلعب القطاع دوراً محورياً فى تقديم الدعم الفنى والإشراف على جميع برامج وعيادات تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى، لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة ومناسبة التكلفة تلقى ثناء واستحسان المجتمعات المستهدَفة.

ويقدم القطاع حزمة من الخدمات، والفئات المستهدفة هى السيدات فى سن الإنجاب من 15 إلى 49 عاماً، حيث يعمل القطاع على تقديم حزمة خدمات لتنظيم الأسرة من خلال المشورة العامة عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم وسائل منع الحمل والمشورة الخاصة بها، وتقييم وعلاج حالات الأمراض المنقولة جنسياً، وكذلك الكشف المبكر على الحالات الأكثر عرضة لأورام الثدى، ورفع وعى المجتمع تجاه قضايا الصحة الإنجابية ومتابعة المنقطعات عن استخدام وسائل منع الحمل من خلال الزيارات المنزلية التى تنفّذها الرائدات الريفيات.

ويوفر القطاع فى عيادات تنظيم الأسرة مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل للسيدات بأسعار مدعومة من الدولة أو بالمجان فى العيادات المتنقلة، وتشمل حبوب منع الحمل المركبة، وحبوب أحادية الهرمون، وحقن منع الحمل الأحادية والمركبة الشهرية، وكبسولة تحت الجلد، التى يستمر مفعولها لمدة 3 سنوات، واللولب النحاسى، الذى يستمر لمدة 12 سنة.

«توفيق»: نسعى لضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات للمواطنين

وأطلقت الصحة مشروع «أسرة» لتنمية الأسرة المصرية، ولتحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إنّ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، خاصة الشباب، فضلاً عن تبنى سياسات تنموية فعّالة وخلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

وأضاف أنّ الدولة تولى اهتماماً كبيراً للنهوض بصحة المواطن المصرى، لافتاً إلى أنّ مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التى تعمل الدولة عليها خلال السنوات المقبلة، موضحاً أنّ الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات التى حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها فى هذه القضية، وعلى رأسها التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية، ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة المقبلة، حملة «حلمهم يبدأ بيك»، بهدف رفع الوعى المجتمعى تجاه قضية تنظيم الأسرة، والتوسّع فى الحملات التنشيطية بـ26 محافظة للصحة الإنجابية فى إطار جهود الدولة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة فى الوحدات الصحية الثابتة التابعة لوزارة الصحة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة تفاصيل حملة «حلمهم يبدأ بيك»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلاً إن الحملة من المقرّر أن تنطلق بالتزامن مع المؤتمر الذى تنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس السيسى، وهو مؤتمر عالمى خاص بالصحة والسكان والتنمية فى الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر المقبل. وأضاف المصدر أن المؤتمر يأتى لتجديد الالتزامات الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيد جهود الدولة فى تحقيق الاستفادة من عائدها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً الاستعداد لإطلاق الحملة لتكون طريقاً جديداً، ومن المقرر أن تنطلق على مراحل، كل مرحلة منها تضم مجموعة من المحافظات، ويتم خلال الحملة توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بشكل مجانى. وتابع المصدر أن جميع الخدمات تقدّم بالمجان، ولا يتحمّل المواطن فيها أى أعباء مالية، والخدمات تقدّم من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكداً حرص الوزارة دائماً على توفير وسائل كثيرة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، حيث انطلقت المبادرة فى مايو 2018، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تهدف المبادرة لتحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تسهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، ما يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر، كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين، وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

ويستهدف «2 كفاية» ما يقرب من مليون سيدة فى 10 محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة، وهى «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان»، بالإضافة إلى حى الأسمرات، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية ونجعاً بالمحافظات المستهدفة.

كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، لخطورة قضية الزيادة السكانية فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، وأطلقت المشروع فى 5 محافظات كمرحلة أولى، هى «سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والقليوبية»، حيث تم التركيز على أول أربع محافظات، والتى تعانى من ارتفاع معدلات النمو السكانى وتدنى مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونية للزواج، مما يجعل هذه المحافظات تعانى اقتصادياً، وتزداد بها نسب الفقر، بينما محافظة القليوبية تُعد نموذجاً لضبط معدلات الإنجاب وجارٍ دراسة هذا النموذج للاستفادة منه، ومن المقرر أن يتم تعميم المشروع تدريجياً على باقى المحافظات.