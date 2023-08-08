منسق برنامج «2 كفاية»: نفذنا 9.3 مليون زيارة منزلية للأسر المستهدفة

كشف أحمد يونس، منسق عام برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن مشروع «2 كفاية» تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، وتم العمل فى المشروع بداية من 2018، وخلال هذه الفترة تم تنفيذ 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للأسر داخل المناطق المستهدفة من البرنامج، فى القرى والنجوع والمناطق البديلة للعشوائيات وأحياء القاهرة الكبرى.

أحمد يونس: 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.. ونستهدف الوصول لـ400

وأكد منسق عام برنامج «2 كفاية»، لـ«الوطن»، أن هناك 65 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للبرنامج على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، التى تقدم من خلالها خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحة الأسر والسيدات داخل العيادات مجاناً، بجانب الكشف على الأطفال، وتقديم خدمات توعوية لهم.

وأضاف «يونس» أن برنامج «2 كفاية» يستهدف تقديم التوعية حول ضرورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتوفير حياة أفضل للأبناء والأسرة بشكل عام، من خلال الزيارات الميدانية التى ينتج عنها تحديد العنصر المؤثر داخل الأسرة عن زيادة الإنجاب، ويتم عمل حملات توعوية من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعى بمختلف منصاتها، وتستهدف العنصر المؤثر فى زيادة الإنجاب، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية بحضور مثقف صحى، وواعظ دينى ومسئول اجتماعى، كى تتم تغطية قضية زيادة الإنجاب من جميع الجوانب الصحية والدينية والمجتمعية.

وأشار منسق عام برنامج «2 كفاية» إلى الوجود داخل منطقة أهالينا 1 بمدينة السلام، ضمن القافلة الاجتماعية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالشراكة مع عدد من المؤسسات سواء الجمعيات الأهلية، أو جامعة الأزهر، التى تشارك فى القافلة بقافلة طبية بها جميع التخصصات، ومن ضمنها تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، التى تستهدف سكان المناطق بديلة العشوائيات.

435 ألف سيدة ترددن على عيادات المشروع و345 ألفاً منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة

وتابع «يونس» أن الفترة الماضية شهدت تردد 435 ألف سيدة على العيادات التابعة لمشروع «2 كفاية»، وتلقين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى أن 345 ألف سيدة منهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة، أى استفاد منها 80% من المترددات، واستخدمن وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها العيادات التابعة للبرنامج بالمجان لجميع السيدات المترددات عليها.

ونوه منسق عام برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعى بأنه مستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى عدد العيادات التابعة للمشروع داخل مختلف المحافظات، للوصول إلى عدد 400 عيادة، من خلال الشراكة مع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، بهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال التوعية بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم إنجاب أعداد كبيرة من الأبناء، كى يتم تربيتهم وتعليمهم بشكل أفضل.

وأضاف أن مشروع «2 كفاية» يشمل 10 محافظات هى الأكثر فى معدلات الإنجاب، لتكون المستهدف الأول من المشروع، وهو ما يساعد فى تقليل معدل الإنجاب، من خلال إطلاق عيادات «2 كفاية»، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ودور الرائدات الاجتماعيات داخل هذه المحافظات، وهناك 300 كادر مالى وإدارى تم تدريبهم بالجمعيات الأهلية ضمن المشروع، بالإضافة إلى 130 كادراً طبياً تم تدريبهم على البرامج المخصصة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.