مخاطر الحمل والولادات المتقاربة على الأم والطفل.. برنامج «2 كفاية» يكشف

يستهدف برنامج «2 كفاية»، التي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018، إلى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال توفير عيادات على مستوى محافظات الجمهورية، يقدم من خلالها وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وخطورة الإنجاب أكثر من مرة على صحة الأم والطفل.

مخاطر الحمل والولادات المتقاربة على الأم والطفل

وحدد برنامج «2 كفاية»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى مخاطر الحمل والولادات المتقاربة على الأم والطفل، والتى تتمثل في:

- تضاعف خطر وفاة الأطفال.

- تضاعف خطر الإجهاض إذا كانت الفترة الزمنية بين كل حمل وآخر أقل من عامين.

- زيادة احتمالية ولادة أطفال ناقصي الوزن.

- تعرض المرأة للنزيف بعد الولادة.

- الضعف العام وفقر الدم والذي ينعكس على صحة الأطفال.

- النساء اللاتي ينجبن 5 أطفال أو أكثر معرضات بشكل أكبر للوفاة، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، عن النساء اللاتي ينجبن طفلين أو ثلاثة أطفال.

فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الأم

كما أوضح برنامج «2 كفاية»، في تقرير له، فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الأم، كالتالي:

- تقلل من حدوث وفيات الأمهات.

- تقلل من حالات النزيف أثناء الحمل، خاصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

- تقلل من حالات التعرض للأنيميا والإرهاق الشديد.

- تعطي الأم فرصة للراحة.

- تعطي الأم فرصة لتوفير الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة أطول.

فوائد المباعدة بين الولادات على صحة الطفل

كما أشار برنامج «2 كفاية»، إلى أن هناك فوائد للمباعدة بين الولادات على صحة الطفل، وتشمل:

- تقلل من حدوث وفيات الأطفال.

- تقلل من نسبة الولادات المبكرة.

- تقلل من نسبة المواليد ناقصى الوزن.

- تزيد عدد السنوات المتاحة لرعاية الطفل.

- تساهم في تعزيز صحة الطفل البدنية ونموه العقلي والعاطفي.