«التضامن» تنشر إنجازات مشروع «2 كفاية» منذ 2018 وحتى الآن (إنفوجراف)

«2 كفاية» مشروع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، فى عام 2018، بهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال التوعية بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم إنجاب أعداد كبيرة من الأبناء، كى يتم تربيتهم وتعليمهم بشكل أفضل.

وشمل مشروع «2 كفاية» 10 محافظات وهي الأكثر في معدلات الإنجاب، كى يكونوا المستهدف الأول من المشروع، وهو ما يساعد في تقليل معدل الإنجاب، من خلال إطلاق عيادات «2 كفاية»، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ودور الرائدات الاجتماعيات داخل تلك المحافظات.

«التضامن» تنشر إنجازات مشروع «2 كفاية» منذ 2018 وحتى الآن

- بداية مشروع «2 كفاية» كانت عام 2018.

- 108 جمعيات ومؤسسات أهلية، داخل 10 محافظات.

- 9 ملايين و300 ألف زيارة للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

52624 مستفيدا من السيدات والأطفال ضمن مشروع «2 كفاية»

- 65 عيادة تم تجهيزها وتشغيلها داخل 10 محافظات ضمن مشروع «2 كفاية».

- 2 مليون و100 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وعيادات «2 كفاية».

- 435000 سيدة ترددت على عيادات «2 كفاية».

- 300 كادر مالى وإدارى تم تدريبه بالجمعيات الأهلية ضمن المشروع.

- 130 كادرا طبيا تم تدريبهم على الرابمج المخصصة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- 52624 مستفيدا من السيدات والأطفال.