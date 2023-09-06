رئيس إندونيسيا يدعو أمريكا لتكون قوة إيجابية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لتكون قوة إيجابية تضمن بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ في حالة استقرار من خلال تعاون ملموس وشامل.

قمة آسيان 43

وقال «ويدودو»، خلال اجتماعه مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش قمة آسيان الـ43، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «انتارا» الإندونيسية، إنه من الضروري أن تقيم الآسيان والولايات المتحدة شراكة قوية ومستدامة لأن جنوب شرق آسيا منطقة واعدة للغاية.

منطقة تجارية واعدة

وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح جنوب شرق آسيا مركزا تجاريا دوليا بحلول عام 2045 وتساهم بنسبة 5.4 % في الناتج الإجمالي العالمي، موضحا أن الشراكة القوية والمستدامة لن تفيد الآسيان فحسب، بل الولايات المتحدة أيضًا.

أهمية السلام في دعم التجارة

وأكد رئيس إندونيسيا أن الشراكة لن تكون مُمكنة إلاً إذا كان هناك التزام قوي من كلا الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتتولى اندونيسيا رئاسة الآسيان هذا العام وتتلخص رؤية رئاسة إندونيسيا في بناء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان القادرة على الصمود والتكيف والشمول.