«إسعاف الشرقية» تنقذ مسنا من الموت بعد توقف عضلة القلب

أنقذت هيئة الإسعاف في الشرقية مسنا مريضا من الموت بعد توقف عضلة القلب، في منطقة القومية بمدينة الزقازيق، إذ تلقت بلاغا يفيد استغاثة أهل مريض يبلغ من العمر 60 سنة، واتصل ذويه بالخط الساخن 123 لمحاولة إغاثته بعد تعرض لأزمة قلبية حادة.

الإسعاف بالشرقية ينقذ مريضا

وأشارت هيئة إسعاف الشرقية إلى أنها على الفور استجابت للحالة، وعند وصول الفريق الطبي المسعف بقيادة محمود أحمد عليوة وأسامة السيد تبين أن المريض ستيني العمر، ويعاني تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وأكد المسعف أن الحالة كانت متدهورة، إذ تبين فقده الوعي وتبدو عليه علامات توقف القلب ولا يوجد تنفس، فاستغل المسعف كل ثانية لإنقاذ المريض وإنعاشه، وتوالت الضغطات على الصدر محل القلب في محاولة لعمل انتعاش رئوي.

المسعف يصطحب المريض إلى المستشفى

وثبت المسعف ممرا هوائيا فمويا لضمان تدفق الأكسجين إلى المريض، وبعد استقرار الحالة نقل المسعف والقائد المريض الى مرفق الإسعافـ وعلى الفور جرى التوجه به إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.