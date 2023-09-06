أهم أخبار الاقتصاد اليوم: جائزة من الضرائب بمليون جنيه وتراجع أسعار الأرز

شهد اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والقرارات المهمة في مجال الاقتصاد، والذي يتابعه قطاع كبير من المواطنين، ويتمثل أبرزها في جائزة من مصلحة الضرائب للمواطنين تصل إلى مليون جنيه، وانخفاض أسعار الأرز اليوم، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز أخبار الاقتصاد التي شهدتها الساعات الماضية.

مد سحب كراسات حجز 790 قطعة أرض صناعية حتى 14 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان رسمي لها عن مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونياً وذلك على كافة قطع الأراضي الصناعية المطروحة ضمن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي في 14 محافظة، حتى يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك نتيجة الإقبال الكبير سواء من المستثمرين أو رواد الاعمال على حجز عدد 790 فرصة استثمارية.

مشاركة مصر في معرض «وورلد فود اسطنبول 2023»

كما أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مُشاركة مصر في معرض وورلد فود اسطنبول 2023، من خلال عدد 22 شركة مصرية تتنوع في منتجاتها، ومن أبرزها العصائر، والتمور، والحلاوة الطحينية، وصلصة الطماطم، و المربات.

وهذه هي المشاركة الثانية لمصر على التوالي في معرض World Food Istanbul، حيث يُقام المعرض للعام الحادي والثلاثين، وتبدأ فعالياته من اليوم الأربعاء ولمدة عدد 4 أيام.

«الضرائب» تقدم جائزة تصل إلى مليون جنيه

في حين أعلنت مصلحة الضرائب عن إطلاقها برنامج من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة في إنجاح منظومة الفاتورة، وذلك تحت عنوان «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، حيث يشمل البرنامج سلسلة من الندوات المجانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب جوائز تصل قيمتها إلى مليون جنيه من خلال سحب يدخل من خلاله من طلبوا فاتورة من مختلف المحال التجارية أو الشركات المتعاملة مباشرة مع الجمهور.

تراجع أسعار الأرز الشعير

كما شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء انخفاضًا جديدًا، وبلغ سعر الطن 11 ألفًا و600 جنيه للأرز رفيع الحبة، أما عريض الحبة فسجل 12 ألفًا و400 جنيه، وفقاً لما أعلنته الغرفة التجارية، في حين سجل متوسط سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك 23 جنيهًا، والسعر يختلف بين منطقة وأخرى.