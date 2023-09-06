«الضرائب» تقدم جائزة تصل إلى مليون جنيه لمن يطالب بالفاتورة

أطلقت مصلحة الضرائب برنامجا لتحفيز المواطنين على المشاركة في إنجاح منظومة الفاتورة، تحت عنوان «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، ويشمل سلسلة من الندوات المجانية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لجوائز تصل إلى مليون جنيه.

ونشرت مصلحة الضرائب دليل مستخدمي موقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز، ويمكن الاطلاع عليه من هنا، حسب بيان نشرته المصلحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

جوائز تصل قيمتها إلى مليون جنيه للمطالبين بالفاتورة

وزفت مصلحة الضرائب بشرى للمواطنين، لتحفيزهم على طلب الفاتورة من المحال التجارية والشركات المتعاملة مباشرة مع الجمهور، عبر حوافز ومكافآت متدرجة لهم، والدخول في سحب على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، للحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضرائب من المحال التجارية والشركات.