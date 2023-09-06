مصر تشارك في معرض «وورلد فود إسطنبول 2023» للعام الثاني بـ22 شركة

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية المُشاركة المصرية بمعرض وورلد فود إسطنبول 2023 بعدد 22 شركة مصرية تتنوع منتجاتها بين العصائر، التمور، الطحينة والحلاوة الطحينية، المربات، صلصة الطماطم ومركزات الطماطم، الخميرة، المكرونات، منتجات المطاحن، سناكس ومقرمشات وحلويات، الخضروات والفاكهة المجمدة، المعلبات، منتجات الألبان والأجبان، بطاطس مجمدة.

النفاذ لأسواق جديدة مُستهدفة أمام المنتجات المصرية

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تُشارك بها جمهورية مصر العربية بمعرض World Food Istanbul والذى يقام للعام الحادي والثلاثين، والذي تبدأ فعالياته اليوم الأربعاء ولمدة 4 أيام، وذلك تماشياً مع استراتيچية المجلس فى النفاذ لأسواق جديدة مُستهدفة أمام المنتجات المصرية، ويُعد World Food Istanbul هو المعرض الدولي الرائد في تركيا لصناعة المواد الغذائية والمشروبات والذى يتيح الفرصة أمام مختلف الشركات المُشاركة لإجراء اتصال مباشر مع العديد من المستوردين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة وتجار الجملة المُهتمين بشراء المنتجات الغذائية من مختلف دول العالم حيث يقوم المعرض بتنظيم أكبر بعثة لاستقدام مشترين من جميع أنحاء العالم على هامش فعاليات المعرض ومنها الإمارات، السعودية، فلسطين، الأردن، لبنان ، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، المغرب، سوريا، الكويت، السودان، السنغال، كازاخستان، أوزبكستان، أزربيچان، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وغيرها من الدول مما يُعد فرصة للالتقاء المباشر مع الشركات العارضة وبحث سُبل التعاون المختلفة.

الشركات المصرية المُشاركة بالمعرض

هذا، وقد قام علاء الوكيل - عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس لجنة المعارض والبعثات بالمجلس بالإلتقاء بالشركات المصرية المُشاركة بالمعرض وصاحبه فى جولته مى خيرى - المدير التنفيذى للمجلس، وهبه سهيل - مدير إدارة المعارض بالمجلس، حيث أكد الوكيل أن المجلس يستهدف خلال عام 2024 التواجد بأسواق جديدة بمنتجات مُحددة تحظى بفرص تنافسية بهذه الأسواق ومن بينها البرازيل، الصين، تركيا، اليابان، عدد من الأسواق الأفريقية، وغيرها من أسواق جارى دراستها ليتم الإعلان عنها فى أقرب وقت.

الترويج للشركات المصرية

تم تنظيم المُشاركة المصرية بالمعرض هذا العام بالتعاون والتنسيق مع شركة كونسبت إستشارى المجلس للمعارض والبعثات التجارية، كما تم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ومكتب التمثيل التجارى فى إسطنبول بالترويج للشركات المصرية المُشاركة بالمعرض وتوجيه الدعوة للمستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية لزيارة الشركات والالتقاء المباشر بهم خلال فترة المعرض لتعظيم الاستفادة من تواجدهم بهذا المعرض الهام و التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات في ادراج المعرض علي خطة المعارض المنفردة لدعمها بنظام الاشتراك المنفرد.