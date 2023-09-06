هبوط أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 6-9-2023.. اعرف السبب

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 6-9-2023، انخفاضًا جديدًا في بداية التعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الطن خلال تعاملات اليوم الصباحية 11 ألفًا و600 جنيه للأرز رفيع الحبة، و12 ألفًا و400 جنيه لعريض الحبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المقررة من الغرفة التجارية وبوابة الأسعار الرسمية.

وفسّر حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، تراجع الأرز الشعير اليوم الأربعاء 6-9-2023 خلال الأسبوع الماضي، إلى موسم الحصاد وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مثل الذرة الأرجنتيني.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألف جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك اليوم الأربعاء 6-9-2023، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار.

سعر الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير 11 ألفًا و600 جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%، وسجل الطن 19 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك متوسط 23 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.