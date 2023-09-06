دواء مضاد لكورونا يغير لون عين طفل في دولة آسيوية.. ما القصة؟

تحولت عين طفل رضع في دولة تايلاند من اللون البني الداكن إلى اللون الأزرق النيلي، عقب تناوله دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في واقعة أثارت حيرة الأطباء.

علاج شائع للإنفلوانزا والإيبولا

وحصل الطفل، بحسب وسائل إعلام تايلاندية، على علاج شائع الاستخدام لعلاج الأنفلونزا والإيبولا، تمت الموافقة عليه كعلاج لكوفيد في أجزاء من آسيا، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

ماذا حدث للطفل؟

وذكر الأطباء في بانكوك، الذين أشرفوا على علاج الرضيع، أن الدواء المضاد للفيروسات أطلق مادة كيميائية فلورية تراكمت في قرنية عين الصبي، وتغير لون عينيه بعد 18 ساعة من تلقي العلاج، لكنها عادت إلى لونها الطبيعي بعد خمسة أيام من توقف الدواء، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ما هو عقار فافيبيرافير؟

الدواء يعمل على قتل مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا والإيبولا، وآلية عمل الدواء هي منع الجراثيم من تكرار موادها الوراثية، وتم الموافقة عليه في دول اليابان وروسيا وأوكرانيا وأوزبكستان ومولدوفا وكازاخستان، وحصل على موافقة للاستخدام الطارئ في إيطاليا في عام 2020.

وعمدت الولايات المتحدة الأمريكية على تجريب هذا الدواء في 2020 على 50 شخص لكن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لم توافق بعد على فافيبيرافير في الولايات المتحدة.

فيما تشمل الأعراض الجانبية الشائعة لـ"فافيبيرافير" والذي يعد الدواء الرئيسي المضاد للفيروسات الذي يعطى للأطفال المصابين بفيروس كوفيد والايبولا في تايلاند، الإسهال وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء، وارتفاع مستوى مادة كيميائية في الدم تسمى حمض اليوريك، وإذا لم يعالج يسبب الغثيان كما يكوّن حصى مؤلمة في الكلى عارض لم يدم طويلاً.

تقرير إصابة الطفل وحالات مشابهة

وتم نشر التقرير الخاص بالرضيع في أبريل الماضي 2023، لكن التاريخ الدقيق للتأثير الجانبي غير معروف، وفي اليوم الأول، تناول 82 مللي جرام، وبعد 18 ساعة لاحظت والدته تغير لون عينيه.

ورغم تغير لون عيون الصبي بعد وقت قصير من تلقي العلاج، إلا أنها عادت إلى لونها الطبيعي بعد خمسة أيام من توقف الدواء.

وتعرض رجل عشريني لنفس الواقعة في ديسمبر 2021 وشفي منها أيضاً بعد أيام.