ميريام فارس تستعد لإحياء حفل خيري لصالح أطفال السرطان في لبنان

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لإحياء حفل غنائي خيري لصالح أطفال السرطان بلبنان المقرر إقامته بأحد الكازينوهات بلبنان 23 سبتمبر الحالي.

وكانت ميريام فارس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «كعادتها، وككل سنة، تحيي ملكة المسرح ميريام فارس حفلاً خيرياً في بلدها الأم لبنان لتقدمه لجهة خيرية، وللسنة الثانية على التوالي، ميريام تقدّم الحفل لجمعية Kids First التي تهتم بمعالجة أطفال مرضى السرطان وسيكون الحفل في كازينو لبنان يوم السبت 23 سبتمبر».

أغنية الساحل الشمالي

وحققت ميريام فارس نجاحا كبيرا بأغنية الساحل الشمالي التي جرى طرحها مؤخرا بمشاركة الكينج محمد منير، وتخطت الأغنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب 7 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.