أكاديمية الفنون تحتفي بمئوية سيد درويش.. فعاليات ثفاقية ومسابقات

تحتفي أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، بمئوية الفنان الراحل سيد درويش، فنان الشعب، بمجموعة كبيرة من الفاعليات الفنية والأنشطة الثقافية الممتدة على مدار شهر سبتمبر الجاري.

الاحتفاء بمئوية سيد درويش

ومن بين الفاعليات مسرحية «سيد درويش» من بطولة لقاء سويدان وميدو عادل، ومسابقة اكتشاف المواهب في العزف والغناء لأعمال سيد درويش، وحفل مركز تنمية المواهب، وندوة عن سيد درويش، وتختتم الفاعليات بأوبريت العشرة الطيبة بطولة طلاب الأكاديمية، والدعوة مفتوحة لجميع الفاعليات المقامة بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش.

معلومات عن سيد درويش

وحسب المعلومات الواردة عن الموسيقار الراحل عبر موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن الموسيقار سيد درويش من مواليد حي كوم الدكة الإسكندرية 1892.

وكانت أول ألحانه «يا فؤادي ليه بتعشق»، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة، في 1917، ولمع نجمه بعد أن قام بتلحين العديد من الأعمال من الروايات مع الفرق المسرحية في شارع عماد الدين أمثال فرقة «نجيب الريحاني»، «جورج أبيض» و«علي الكسار» وغيرها ورحل في سبتمبر 1923.