«الرياضة» تعلن إطلاق فعاليات المُعسكر التحضيري لأكاديمية شباب المتوسط 2023

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المُعسكر التحضيري للمُرشحين بالمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي «أكاديمية شباب المتوسط»، المزمع انعقادها في الفترة من 6 لــ 9 نوفمبر المقبل، باستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية«الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، إسبانيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

معسكر تنفيذي لمدة 3 أيام

وينفذ المُعسكر التدريبي على مدار 3 أيام، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz.

ويهدف التدريب إلى تعزيز معرفة المرشحين وتنمية مهاراتهم، من خلال مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبة، التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة في مشروع «أكاديمية شباب المتوسط».

ورشة عمل عن مهارات التواصل ولغة الجسد

بدأت الجلسة الافتتاحية للتدريب، بعقد ورشة عمل حول «مهارات التواصل ولغة الجسد، وتحليل الشخصية وكيفية التعامل مع الأشخاص بشكل رسمي، بمشاركة الدكتورة دينا عتيق خبيرة الإتيكيت والمراسم والبروتكولات الإعلامية.

قدمت خبيرة الإتيكيت والمراسم، تطبيق علمي على كيفية التعامل في المراسم الدولية، وكيفية الجلوس والوقوف و الحركة، وتعلم تقاليد الأكل الصحيحة، واختتمت ورشتها بالحديث عن إتيكيت الملابس الخاصة بكل مناسبة والمظهر العام خلال فترة انعقاد الفعاليات.

تُعد أكاديمية شباب المتوسط أول برنامج شبابي متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة، تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط في شراكات دولية وحكومية ومدنية.

وتستهدف النسخة الثالثة رفع الوعي وإشراك الشباب في التعامل مع القضايا وتحديات منطقة المتوسط، حيث إن أبرز الموضوعات الرئيسية للنسخة الثالثة هي تغير المناخ، العدالة المناخية، الدمج الاجتماعي، توظيف الشباب.

الوزير: رؤية القيادة.. تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول، وتعزيز التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم في كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده في منتدى شباب العالم الذي تنظمه الدولة المصرية تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أهمية تلاقى الشباب المصري وتبادل الخبرات مع نظرائهم في مختلف الدول.

ورحب الوزير بتنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط في إسبانيا، وأكد أنه استثمار للنجاح الذي حققته النسختين السابقتين على أرض مصر، بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، وتنفيذاً للتوصيات التي خرجت بها النسخة الثانية من مقر تنفيذها بمكتبة الإسكندرية، لتلبي طموحات الشباب المتوسطي في استضافة النسخ القادمة في بلدانهم.