وثيقة زواج نادرة لسيد درويش منذ عام 1919.. دفع مهرا 30 جنيها

وثيقة زواج نادرة للمطرب الشهير سيد درويش عام 1919، تشير إلى مهر قدره 30 جنيها، وكان مؤخر الصداق بين سيد درويش وزوجته «جليلة» 45 جنيها، وجاءت وثيقة الزواج تحمل العديد من البيانات الخاصة بالزوجين وتعود إلى قبل 104 أعوام.

جاء نص الوثيقة على النحو التالي، أنّه في يوم الخميس 29 مايو 1919، بحضوري وعن يدي أنا إبراهيم سالم الشهري مأذون ناحية قرية الشوام التابعة لمحكمة الأزبكية الشرعية، صدر عقد زواج السيد درويش، وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على هذا الحدث فإنّ الورقة لا تزال باقية ضمن مقتنيات سيد درويش في مكتبة الإسكندرية، ويمكن التعرف عليها بشكل أكثر تفصيلًا بالضغط هــــــــــــــنا.